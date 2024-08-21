台中靜城專案去年執行數未達標 議員黃守達：紙老虎

台中執行靜城專案，台中市議員黃守達揪去年執行數均未達標淪「紙老虎」。（台中市議員黃守達提供）

2024/08/21 19:11

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市推「靜城專案」強力取締汽機車噪音，今天向議會案報告，台中市議員黃守達指出，環保局去年自訂執行移動式標準型聲音照相設備科技執法及環警監聯合稽查目標，結果均未達標，甚至台中獨創的智慧型監錄，通知到檢數逾千件，卻僅告發127件，根本淪「紙老虎」，無法發揮成效。環保局指出，去年科技執法設備有限且受限天候等檢測限制，以致未能達標，今年科技執法設備可望增至27件，將能強化執法力度。

黃守達指出，去年環保局設定要執行230場的移動式聲音照相科技執法，僅執行183場，訂執行百場環警監聯合稽查，也僅做75場，全未達標，今年又誇下海口稱每月可執行50場的執法，去年都跳票，承諾如何取信於民。

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此外，台中獨創的智慧型監錄設備成效也令人質疑，黃守達說，去年以20套設備執法，通知到檢數1390件，告發數卻僅有127件，一套智慧型監錄設備成本幾近聲音照相設備的一半，效果卻遠遠不及，淪「紙老虎」；利用智慧型監錄設備雖不須人力現地執行，但通知到檢數高反而更耗費人力，噪音問題仍然嚴重，地方居民不堪其擾，促市府拿出有效辦法。

環保局指出，去年上半年因僅自有2套聲音照相科技執法設備，且受限天候與檢測限制等因素，以致未能達成預計執行目標，已編列預算及向環境部爭取聲音照相科技執法設備補助，預計年底前可增到27套執法，將增加執法場次數、延長每場次執法時間，強化執法力度；今年截至6月底，已執行75場次環警監聯合稽查、83場次聲音照相科技執法及設置50組智慧型監錄設備，累積取締1186件違規車輛，處分金額達314萬餘元。

至於環保局與廠商持續合作開發智慧型監錄設備，單價已降至標準設備的2成，雖依法不能直接開罰，但針對有噪音污染之虞的車輛，仍能藉由通知到檢等行政手段，促使車輛進行改善。

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