交通事故降3成 台中路口科技執法添20處、27處年底啟用

台中市警局前年建置21處路口科技執法設備地點，統計數據顯示已見成效。（警方提供）

2024/08/21 15:18

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局前年建置21處路口科技執法設備地點，今年1至7月交通事故件數、死傷人數與去年同期相較，減少比率約30%，明顯見到成效，而7月1日起已再啟用20處路口科技執法，針對闖紅燈等重大違規加強取締，另27處尚建置中，預計今年底啟用。

台中市交通大隊今天指出，市警局前年在北區英才路、學士路口，南區文心南路、復興路口等21處路口建置科技執法設備，經統計，今年1至7月份交通事故件數共發生607件、死傷人數400人，較去年同期發生873件、死傷人數569人，減少266件、死傷人數減少169人，事故件數減少比率30.47%、死傷人數減少比率29.7%。

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經警方不斷宣導民眾守法觀念，目前21處路口事故數據均已明顯呈現減少，可有效降低事故發生、保障人民安全，而今年7月1日起已再啟用20處科技執法，另27處尚建置中，預計今年底啟用，屆時台中將有68處科技執法路口，而地點選定均根據車禍統計數據，從易肇事路口考量優先規劃設置，精準執法針對肇因對症下藥。

交大強調，透過科技執法設備可減少警力消耗，並採全天候不間斷運作及警示效果，強化「闖紅燈、不依標誌標線號誌行駛、跨越雙白線及車不讓行人」等重大違規進行取締，搭配「前有科技執法」宣導告示牌多元管道宣導，讓民眾養成遵守交通法規的良好習慣，避免民眾心存僥倖違規心理，減少交通事故的發生。

而相關執法路口也在交通警察大隊網站上公布，期能有效改善本市交通環境；市警局長李文章表示，設置科技執法設備目的不是要開出罰單，主要是讓用路人養成遵守交通規則良好習慣，降低事故發生，將持續精進相關交通改善措施，有效防制交通事故。

今年7月1日起已再啟用20處科技執法。（警方提供）

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