離婚婦痴等男網友2天1夜 花光錢夢碎

盧婦痴等男網友二天一夜，網友始終不露面，員警伸援協助她離開傷心地。（圖由警方提供）

2024/08/15 10:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕高雄市離婚的52歲盧姓婦人，上週二（6日）專程搭車到台中，與認識2年的網友「阿豪」相約見面，不料，從白天等到黑夜，阿豪卻始終未現身，盧婦2000元旅費耗盡，她仍期待奇蹟出現，直到手機沒電，阿豪還是不現身，她領悟「真心換絕情」，已無錢返家，在員警協助下，盧女獲得川資補助，搭上火車離開這塊傷心地。

台中市警察局第三分局今天公布此案例，希望民眾警覺網路交友的真實性，該分局正義派出所附近一處大樓，保全上星期三（7日）下午帶著滿臉沮喪的盧姓婦人來求助，保全表示，盧婦要找一位叫做「阿豪」的男子，然該棟住戶並無與她描述相符的男子，見她泫然欲泣的模樣，便帶他到正義所尋求警方協助。

盧婦則說，她和網路上認識2年多的網友「阿豪」相約見面，身上帶了約2000元離家，6日買車票從高雄來台中，抱著緊張又期待的心情赴約，卻怎麼也沒想到向來對她關懷備至的網友，竟遲遲未出現，她猜想對方有事耽擱，便用身上僅剩1000多元到鄰近飯店休息一晚，隔天（7日）卻仍等不到「阿豪」現身，此時她身上旅費用罄、手機也沒電，硬著頭皮到「阿豪」居住社區尋人，卻查無此人，當下更崩潰。

盧婦表示，自己和同住家人有嫌隙，平時只有「阿豪」會在網路上為她打氣，最近她過得不順遂，就興起來台中見面的念頭，「阿豪」卻沒有出現，她講得潸然淚下，向警方表示自己現在只想回家。員警為盧女手機充至足夠返家的電量，帶著她申請「川資（車資返鄉補助）」協助其返家，更陪著心情低落的她到火車站踏上歸途。

警方協助盧婦返家，還帶她到車站搭車。（圖由警方提供）

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