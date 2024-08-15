為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

后豐鐵馬道及東豐綠廊禁行微型電動二輪車 10月後試辦3個月

觀旅局表示，針對潭雅神自行車道的改善工程。（觀旅局提供）

觀旅局表示，針對潭雅神自行車道的改善工程。（觀旅局提供）

2024/08/15 09:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市自行車道相當多，台中市審計處表示，2022年4月道路交通管理處罰條例已修正車輛種類，但中市部分自行車道公告的自行車名稱未配合法規修正，部分熱門自行車道如東豐等自行車道尚未公告禁行微型電動二輪車，應該要加強檢視公告內容妥適性，以避免產生爭議。

觀旅局表示，目前規劃於后豐鐵馬道及東豐自行車綠廊禁行「微型電動二輪車」，現場告示牌預計於今年9月完成，後續預計於10月後試辦3個月，期間若查獲違規將先開立勸導單取代開罰，試辦結束後正式公告執行，若查獲違規將依法開罰；另目前潭雅神綠園道既有的公告牌示，已配合中央法規修正，將原來的「電動自行車」字樣改為「微型電動二輪車」，以利政策廣為周知。

台中市審計處表示，中市府休閒型自行車道觀光，截至2023年底止，轄管休閒型自行車道計55條，總長度約521公里，其中以潭雅神綠園道、東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道為前3大熱門自行車道遊憩景點，2021至2023近3年來，總遊客人次分別為1115餘人次、633萬餘人次及897萬餘人次。

台中市審計處表示，但經查自行車道維護管理情形，光是2023年度民眾陳情自行車道待改善案件計226件，派員抽查仍發現有自行車道設施損壞及嚴重鏽蝕情形，影響遊客安全，應積極辦理修復，以維遊客安全。

另外，台中市審計處表示，還發現這3條自行車道有部分路燈白天亮、夜間不亮的情形，市府卻未積極修復，允宜檢討控管機制，以維護遊客安全。

觀旅局則表示，自行車道設施設備及路燈皆有安排例行性巡查，並針對須緊急處理部分第一時間做好警示及修復，因自行車道設施設備及路燈眾多，將持續爭取經費巡檢修繕。

觀旅局表示，對於自行車道都有進行巡檢及改善，如潭雅神自行車道。（觀旅局提供）

觀旅局表示，對於自行車道都有進行巡檢及改善，如潭雅神自行車道。（觀旅局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
微型電動二輪車納管 今年底前申請掛牌免費
2023/02/16 17:50

微型電動二輪車納管 今年底前申請掛牌免費
Apple Maps導航汽車入台糖舊鐵道自行車道 屏東民代促修正
2024/08/13 17:13

Apple Maps導航汽車入台糖舊鐵道自行車道 屏東民代促修正

百年幽魂來帶路！威士忌迷必訪 神祕紅色大門限定開啟
未掛牌微型電動車注意！ 監理站與警方將在熱點攔查
2024/05/12 09:14

未掛牌微型電動車注意！ 監理站與警方將在熱點攔查
廁所扶手也要偷！新北河濱公園設施失竊頻傳 高灘處報案並加強巡查
2024/08/14 11:28

廁所扶手也要偷！新北河濱公園設施失竊頻傳 高灘處報案並加強巡查

台灣大哥大 《Road to Champions 無懼之路》紀實片感動上映
立院三讀 微型電動二輪車強制納保汽車責任險
2022/05/30 18:24

立院三讀 微型電動二輪車強制納保汽車責任險
臺中市今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播