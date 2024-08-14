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綠色旅遊夯 中市低碳旅館認證僅1成

梨山賓館為台中市低碳旅館。（記者張軒哲攝）

梨山賓館為台中市低碳旅館。（記者張軒哲攝）

2024/08/14 16:10

〔記者張軒哲／台中報導〕永續概念盛行，綠色旅遊逐漸受民眾青睞，愈多旅客選擇對環境友善的方式規劃遊程，減少因旅行、交通、食宿所帶來的資源消耗，降低環境衝擊。台中市政府今日指出，目前台中市低碳旅館有梨山賓館、惠來谷關、大毅老爺等57家低碳旅館，凡遊客自備環保盥洗用具、毛巾等，鼓勵民眾參與綠色行動，雙向落實減碳及共好的觀念。

「綠色旅遊第一步，選擇低碳旅館！」台中市57家低碳旅館，僅占全市502家旅宿業者約1成，比率偏低。台中市觀旅局表示，今年度將再增24家低碳旅館業者，後續配合中市永續淨零自治條例訂定相關子法，研擬獎助或鼓勵更多業者申請低碳旅館，落實淨零碳排及永續經營。

台中市府觀旅局表示，目前台中市區與山海線各區域皆有旅宿業者通過低碳旅館認證，將持續輔導、鼓勵轄內旅館業者加入低碳旅館行列。此外，環境部已公告 「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，自明年1月1日起，針對旅宿業一次用旅宿用品加以限制，以因應國際趨勢及減少塑膠廢棄物。民眾及早因應，旅遊時自備盥洗及個人衛生用品。

台中市越來越多旅館不提供一次性備品，梨山賓館副總林閔政指出，賓館目前不提供一次性牙膏跟牙刷，也會提醒住宿遊客自備，但每天還是有一兩組客人忘記帶牙刷，可至櫃台購買。

梨山賓館為台中市低碳旅館，房間不提供一次性牙刷與牙膏。（記者張軒哲攝）

梨山賓館為台中市低碳旅館，房間不提供一次性牙刷與牙膏。（記者張軒哲攝）

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