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台中「奧客」丟蔬菜命店員拾起 又辱罵「喜憨兒」被判拘役

賴男丟蔬菜辱罵店員「喜憨兒」等行徑，被台中地方法院豐原簡易庭依犯強暴侮辱罪判處拘役50日。 （記者張瑞楨翻攝Google街景）

賴男丟蔬菜辱罵店員「喜憨兒」等行徑，被台中地方法院豐原簡易庭依犯強暴侮辱罪判處拘役50日。 （記者張瑞楨翻攝Google街景）

2024/08/14 10:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕奧客？台中市賴姓男子今年1月間到超商購物，結帳時不滿楊姓店員的服務，他竟兩度把放於櫃臺上的蔬菜丟到地上，命令楊男拾起，又辱罵「喜憨兒」，還要求楊男「怎樣？不爽出來講啊！」、「出來講啊！」，被店員楊男提告，台中地方法院豐原簡易庭認為他坦承犯行，依犯強暴侮辱罪判處拘役50日，可易科罰金5萬元。

判決書指出，賴男於今年1月29日凌晨3時30分許，到台中市一間萊爾富超商購物，結帳時對大夜班楊姓男店員的服務不滿意，竟基於公然侮辱的犯意，2次朝楊男丟擲櫃枱上的蔬菜，再命令楊男從地上拾起，又辱罵楊男「跨三小（台語）」、「喜憨兒」等語，以此強暴方式貶損楊男的名譽及社會評價，台中地檢署依犯強暴侮辱罪起訴。

賴男侮辱楊男之後，又語出「不爽的話，要不要出去外面講，這裡有監視器」，被楊男控告恐嚇罪，不過，賴男否認有恐嚇之意，辯稱他當時只有說「出去外面講」，並無恐嚇之舉。

中檢認為賴男語出「怎樣？不爽出來講啊！（台語）」、「出來講啊！」等語，語意甚為空泛，未見任何具體加害楊男生命、身體、自由、名譽、財產等法益的明確表示，這部分沒有起訴。

台中地方法院豐原簡易庭審理時，認為賴男坦承犯行，依犯強暴侮辱罪判處拘役50日，可易科罰金5萬元與上訴。

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