誤信投資「貴州茅台」快速致富 男子險匯光存款付訂金

台中一名羅姓男子，遭一名女網友慫恿投資貴州茅台酒，稱可獲利5倍，所幸行員、員警察覺有異合力勸說，幸運保住積蓄。（記者陳建志翻攝）

2024/08/13 21:48

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名53歲羅姓男子，日前在網路認識自稱酒商的女子，對方稱開放搶購馬年限量貴州茅台酒，目前「一瓶難求」，投資利潤高達5倍以上，但須先付訂金，羅男心動想快速致富，直奔銀行臨櫃想將帳戶6萬元全匯出，所幸行員察覺有異報警，員警到場關心，羅男一度稱要還給表姊的借款，直到員警查看手機，才揭穿是詐騙伎倆，保住男子的辛苦積蓄。

烏日分局烏日派出所巡佐王瑞波、警員蘇俊龍日前接獲轄內銀行通報，有名男子欲將帳戶僅有的6萬元積蓄匯款至陌生帳戶，疑似遭到詐騙。員警到場關心，起初羅男稱曾受表姐資助1、20萬渡過難關，現在表姐缺錢投資酒，所以匯款還給表姐當年的借款恩情。

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但員警查看手機對話紀錄，發現該表姐特別交代於臨櫃匯款時要說支付工程款，以免銀行關懷提問，省去麻煩，直覺是詐騙常用伎倆。

經員警關懷勸說，羅男才坦承，打算投資被封為有錢也喝不到的「液體黃金」貴州茅台酒。從網路上認識該名女子，稱貴州茅台酒產量有限、長年供不應求，有極高的增值空間。在對方遊說下，欲將帳戶內僅存6萬全都押注付訂金，投資1瓶3萬元的10年份絕版酒，一共50瓶150萬，約可獲利750萬。

員警告訴羅男「不要匯，這是詐騙」，並告知近期許多標榜高報酬、高利潤的案例，羅男才恍然大悟，得知是詐騙集團所為，連忙向員警、行員道謝，感謝幫他保住積蓄。

台中市政府警察局烏日分局表示，投資務必循正常合法的管道，對於不熟悉的投資標的，更要謹慎切勿跟風盲目投資，以免上當。民眾若有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線或110即時查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐騙集團慫恿羅男，投資貴州茅台酒，強調利潤可達3~5倍，要羅男先付訂金。（記者陳建志翻攝）

詐騙集團成員擔心匯款遭攔阻，還事先教導，若碰到詢問就說是要付工程款。（記者陳建志翻攝）

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