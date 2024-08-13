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    台中保時捷撞機車釀1傷落跑 「心覺不妥」折返仍吃官司

    保時捷碰撞機車瞬間。（民眾提供）

    保時捷碰撞機車瞬間。（民眾提供）

    2024/08/13 18:41

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓婦人近日騎車在北屯區路口停等紅燈時，突遭後方由張姓男子駕駛的保時捷碰撞，黃女連人帶車倒地受傷，未料張男竟趁黃婦報案時落跑，就在警方調閱監視器時，張男因心理覺得不妥折返現場，聲稱有急事要處理才離開，仍吃上肇事逃逸官司。

    台中市第五分局今天說明這起肇逃案件指出，70歲黃姓婦人當天騎機車行經北屯區后庄路近后庄一街口停等紅燈，突然後方另輛由62歲張男駕駛的保時捷休旅車碰撞，儘管當時保時捷車速不快，但這一撞仍造成黃婦跌下機車，造成右肩扭傷、膝蓋擦挫傷等傷勢，忍痛報案。

    該分局交通分隊警員莊忠政獲報趕赴現場，黃婦告知莊員，肇事張男得知她已經報警後，要求她將機車牽到機車行維修即可，不必報警處理，更可惡的是，更趁她不注意時逕自駕車離去，所幸有熱心路人協助記下肇事車輛車牌號碼，為後續調查提供線索。

    就在警方處理事故現場並尋找監視器畫面時，張男突返回現場並向莊員表示，案發當下有意願賠償，並向黃女提議將機車牽往前方機車行估價，辯稱並非肇事逃逸，是因有急事要處理才先行離開，事後心理覺得不妥才又返回，然黃婦對張男在事故後並未關心受傷狀況便自行離去，這種態度讓她感覺非常不滿，決定提告。

    警方強調，發生交通事故應救護傷患及報警處理，當事人沒有自行研判肇責權力，否則撞人後致人死、傷而逃逸，即觸犯刑法185-4條明文規定駕駛動力交通工具肇事，處1年以上7年以下有期徒刑，張男行為除有刑事還須負擔民事賠償責任，得不償失。

    黃婦的機車。（民眾提供）

    黃婦的機車。（民眾提供）

    肇事的保時捷休旅車。（民眾提供）

    肇事的保時捷休旅車。（民眾提供）

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