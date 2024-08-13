中捷明年度估再虧損6.2億，35億資本額明年將用盡。（記者蘇孟娟攝）

2024/08/13 16:08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市市政會議今通過台中捷運公司明年度事業計畫，中捷預估明年虧損達6.2億，因連年虧損，中捷原35億資本額所剩無幾，台中市交通局長葉昭甫指出，因台中捷運目前僅有一條綠線，要達到收支平衡有困難，但中捷全力開源節流，35億資本額能撐到明年，後續恐需增資支持，增資額度及方式目前尚未定案。

台中捷運綠線2021年4月25日通車，中捷公司指出，通車後運量受疫情影響，去年運量明顯回溫，去年總運量達1334萬人次，比前年2022年運量933人次，大幅成長43%；今年統計到4月平均日運量已達到4.28萬人次，比去年成長17%。

中捷今在市政會議提出明年度事業計畫獲市政會議通過，中捷公司指出，去年日平均運量為3.6萬人次，今年已成長到4.28萬人次，預計明年平均日運量可再提昇到4.9萬人次，全年運量盼達到1789萬人次，預估明年包括客運收入、廣告、租賃收入等約有5億2千餘萬元，但包括營業成本等支出預估需11億4千餘萬元，預估虧損為6.2億餘元，也是中捷營運以來持續赤字，引發關注。

葉昭甫指出，目前台中捷運路線僅一條綠線，要達收支平衡確有困難，這兩年運量雖有微提昇，但跟預期5萬運量日還有差距，目前中捷公司致力開源節流，包括場站承租詢問度均已較疫情前提昇，會請中捷檢討成本管控等，全力降低虧損；他另說，中捷事業計畫的收入及支出值均只是預估，根據往年經驗，中捷致力開源節流，決算的支出均會比預估值低。

不過，中捷原有資本額35億元，因連年虧損下，原資本額恐將燒完，傳中捷有意提20億增資計畫，以免出現資金缺口，葉昭甫指出，中捷原有的35億資本額到明年還夠用，但後年的資金需提早思考，目前確定會增資，但增資額度及方式採一次增足或是分年增資，尚無定論，內部評估中。

中捷公司則強調，會在營運安全前提下，持續致力提昇運量及拓展附業收入，並精準用人及基礎建設成本控制等管控成本。

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