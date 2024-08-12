台中KTV濺血卻隱匿「老鼠咬壞監視器」 警速逮逞凶5人打臉
〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區一間KTV於10日凌晨傳出濺血案件，警方獲報趕往查處時，業者疑為息事寧人，謊稱僅客人與店員口角爭執，未衍生肢體衝突，還稱「監視器線路被老鼠咬壞」，沒錄到畫面，但當晚警方卻接到店家陳姓幹部報案，稱遭客人圍毆成傷，火速將5名逞凶男子查緝到案，打臉業者。
據了解，今天有一名自稱是該KTV幹部的男子向媒體控訴，因公司負責人與酒客有糾紛，9日他到包廂內代為調解，竟遭對方10多人羞辱毆打，導致身上有多處傷勢，警方到場後欲以「情侶糾紛」結案，疑想吃案，臨走前還嗆「若再發生就要讓店開不下去」，令他十分不滿及委屈，也主動到警局報案對動手打他的酒客提告。
對此，轄區第六局今天回應指出，該分局10日凌晨1時許獲報，西屯區寧夏路上某KTV有糾紛情事，警方到場時，店家謊稱係客人與店員發生口角爭執，未發生肢體衝突，又說店內監視器線路「被老鼠咬壞」沒運作，企圖息事寧人，因現場逐包廂檢視後，也未發現有人受傷，吃案一說，絕非事實。
而警方當晚接獲該店陳姓幹部（44歲）報案，表示當時遭人毆打後自行離開，欲提出告訴，經查，43歲江男等人當天至該店消費，酒後因細故與服務生發生口角，陳男調解時遭江男等5人毆打，造成全身多處擦挫傷，陳男遭毆打後隨即自行離去，事後持驗傷單到派出所提告。
警方立即組成專案小組追查，迅速將動手江男等5人查緝到案，詢後依傷害、妨害秩序移請台中地檢署嚴辦；六分局強調，民眾酒後切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。