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梅雨鋒面強降雨 霧峰一期稻作香米倒伏搶收

霧峰區香米受梅雨降雨影響倒伏。（農會提供）

霧峰區香米受梅雨降雨影響倒伏。（農會提供）

2024/06/08 16:23

〔記者黃旭磊／台中報導〕今天是端午連假首日，霧峰區香米飽穗進入收割階段，由於連日梅雨鋒面強降雨，造成約250公頃稻作倒伏，農民與農會合作，動用正常稻作收割期一倍以上人力、24小時輪班協助稻穀收割入倉，霧峰區農會總幹事黃景建說，一期稻穀濕度高，過磅入料時潮濕沾黏可能影響後續篩選作業。

台中市區各地晴朗炎熱，霧峰區種植台農71號益全香米、全區面積約8百公頃，香米飽穗隨風搖曳，不過，由於上週連日梅雨造成部分稻作倒伏，農民擔憂損失連忙搶收。

黃景建表示，為了減少農損，農會傾全力動用人力協助農民處理濕穀入料、烘乾與暫存作業，也因一期稻穀濕度高，部分載運至農會碾米廠過磅入料時稻穀潮濕沾黏，稻稈稻葉與部分田土夾雜，造成入料後第二階段篩選困難，可能導致輸送管道堵塞、損壞停機。

當地農民透露，香米稻穗較高雄147、台南16號等稉米重，遇雨易有倒伏過濕狀況，所幸農會緊急動員24小時日夜過磅、入料、烘乾入庫，保護本季收成不受災害。

台中市農業局在端午連假派員巡田，作物生產科長許哲銘說，由於香米品種易倒伏，本週幾波強降雨需趕緊採收烘乾，經清點超過80公頃收成受影響，目前正值採收期、估計全區剩下3分之1稻作面積未收。

烏日區農會總幹事張漢強說，目前正值一期稻作抽穗收成，未發生倒伏狀況，到處可見金黃道穗隨風搖曳，而區內稻米產區栽培面積約910公頃，端午連假舉辦「金穗米鄉．農粽登場」活動 以烏溪流域生產稻米包出近3千顆肉粽招待鄉親。

霧峰區農會協助稻穀收割入倉。（農會提供）

霧峰區農會協助稻穀收割入倉。（農會提供）

烏日區一期稻作未發生倒伏狀況。（記者黃旭磊攝）

烏日區一期稻作未發生倒伏狀況。（記者黃旭磊攝）

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