台中燈會「蟲洞」雷射光射壞手機 9名遊客獲賠3萬多元

民眾在元宵燈會「時光蟲洞」拍照，事後手機螢幕出現紫斑。（資料照）

2024/06/08 15:19

〔記者黃旭磊／台中報導〕今年2月中台灣元宵燈會在在中央公園舉行，多名遊客手機拍攝「時光蟲洞」遭雷射光強照，當晚再拍照出現紫色斑點，事後有9名遊客向台中市府索賠感光元件損壞維修經費，經民進黨市議員張芬郁協調承辦廠商理賠3萬5857元；獲賠償遊客表示，建設局及廠商原先只同意賠償1千元，實在太草率。

台中市建設局說，燈會後接獲9件手機損害賠償申請，均交由施工廠商與民眾完成賠償協議，而「時光蟲洞」燈區使用雷射光束營造科幻感，首度發生遊客財損索賠，未來與廠商擬定契約會列入相關賠償條款。

中台灣元宵燈會今年2月16日開展，建設局「龍之異次元」燈區當時遭民進黨市議員江肇國質疑，高強度雷射光可能損害手機感光元件，有民眾發文稱，新買iPhone手機拍攝時出現紫色斑點與線條、無法維修。

張芬郁說，由於蟲洞光束強大、未提醒雷射光束直射可能危害眼睛或手機，9名遊客手機被雷射光「射壞」，當時立即通知觀光旅遊局儘快貼出警示，民眾事後反映理賠過程感受不到誠意。

吳姓男遊客表示，手機出現紫色斑點後致電建設局如何聲請「國賠」，今年4月下旬，局方安排受損用戶與廠商協議賠償，起初只同意賠償1千元，還要上班時間請假到指定地點協議，最後以維修費用折舊賠償達成協議，自己獲賠約6千元。

吳男說，理賠須舉證在蟲洞拍照導致手機損壞，這對民眾來講有困難，不是每個人都有保存相片習慣。

建設局強調，「龍之異次元」穿越蟲洞燈區以大量光影佈展，在隧道出口頂端由高處往地面打出雷射光源，再搭配噴霧營造蟲洞穿越感，由於光影策展運用愈來愈廣泛，未來會在講求效果時注意光影運用。

至於理賠過程不符民意，建設局說，首度發生舉辦活動財損問題，未來擬定契約會要求廠商列入賠償條款。

「時光蟲洞」燈區使用雷射光束營造科幻感。（資料照）

民眾稱新買iPhone出現斑點。（台中市議員張芬郁提供）

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