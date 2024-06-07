台漫英雄來了！「諸葛四郎」台中國漫館經典再現

「諸葛四郎」國漫館經典再現，「葉宏甲百年紀念」特展7日開展。（記者蔡淑媛攝）

2024/06/07 17:48

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣第一本國產英雄漫畫《諸葛四郎》，漫畫主角諸葛四郎與真平是六○年代大人小孩心中的英雄，8日適逢《諸葛四郎》創作者、漫畫家葉宏甲百歲冥誕，國家漫畫博物館籌備處今天特別推出「葉宏甲百年紀念」特展，讓經典台漫穿越時空，帶領大家重回「諸葛四郎大戰魔鬼黨」的年代。

葉宏甲1958年於《漫畫大王》周刊開始連載《諸葛四郎》，至1970年間風靡全台，漫畫主角成為當時孩子們心中的英雄，承載許多台灣3至5年級長輩的童年時光與成長回憶，漫畫更改編成電視劇、舞台劇、電影等，展現台漫跨域的多元可能。

葉宏甲百年紀念今日舉行展覽開幕式，葉宏甲之子葉佳龍也分享父親勇於在威權時代，實現漫畫夢想的打拚歷程，年輕時與友人創刊辦新新月刊創作圖稿評論時政，後遇二二八事件停刊，26歲歲時因白色恐怖被關12個月，仍努力追尋夢想，創造英雄漫畫《諸葛四郎》，34歲時在《漫畫大王》周刊連載一炮而紅、風靡全台，實現心中的英雄魂，能保護弱小、對抗惡勢力，讓心中的勇敢能發揚，最後不敵審查制度才停刊。

文化部政務次長李靜慧出席表示，感謝葉佳龍去年金漫獎頒獎典禮上，宣布願意將父親葉宏甲的作品捐給文化部，文化部也即刻進行保存、整飭的工作，對相關文物、手稿做最妥善的維護，文化部特別選擇葉宏甲百歲冥誕時，以前導展先行的方式呈現葉宏甲的創作軌跡，重現台漫經典，讓大眾認識「諸葛四郎」這個台灣第一個能夠同時轉化成電視劇、舞台劇、電影及各種文創商品的台灣原創IP。

這次展覽將在2間展館展出百件手稿與文物，由於諸葛四郎漫畫早期就有電視劇到動畫，還有舞台劇，此系列特展期間近5個月，本月15日還可以到光明國中操場觀賞紙風車劇團演出諸葛四郎。

今天開幕式包括文化部次長李靜慧、葉宏甲之子葉佳龍、前立法委員黃國書、中市議員江肇國、黃守達等人都參與慶賀，現任立委羅廷瑋也中場也趕赴慶祝。

《諸葛四郎》在六○年風靡全台。（記者蔡淑媛攝）

諸葛四郎漫畫改編成舞台劇，重現經典。（記者蔡淑媛攝）

《諸葛四郎》在六○年風靡全台。（記者蔡淑媛攝）

葉宏甲百年紀念特展，展出葉宏甲的手稿及文物。（記者蔡淑媛攝）

葉宏甲百年紀念特展，展出葉宏甲的手稿及文物。（記者蔡淑媛攝）

諸葛四郎漫畫改編成舞台劇，重現經典。（記者蔡淑媛攝）

李靜慧感謝葉佳龍去年金漫獎頒獎典禮上，宣布願意將父親葉宏甲的作品捐給文化部。（記者蔡淑媛攝）

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