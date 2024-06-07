台中道路塞車嚴重！ 李中建議善用容積率 將重劃區道路放寬

市議員李中建議市府利用重劃區的容積率，把放寬道路，避免塞車。（市府提供）

2024/06/07 17:14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市人口已達285萬人，人口增加後面臨交通壅塞情形，市議員李中建議市政府，規劃重劃區道路時要利用容積率，未雨綢繆先將道路放寬，避免人口移入交通跟著壅塞；市長盧秀燕表示，會請副市長黃國榮與地政局、都發局進行研商。

李中指出，台中市過去在進行重劃區的道路規劃時，受限於地主想要分回較多土地，而市政府所分得的土地，除了要用來負擔開發成本外，還要做公園、學校，因此能夠用來作為道路的用地面積所剩無幾，因此各重劃區的道路都不寬。

李中表示，隨著台中市的人口數不斷成長，在捷運路網還沒有成形前，多數民眾還是習慣使用汽機車作為主要交通工具，這導致上下班期間的交通壅塞現象越來越明顯，除了責成交通局在公車路網推動方面進行改善外，他認為從重劃區的規劃著手，將來才能不再出現結構性的問題。

李中說，過往許多參與重劃或區段徵收的地主，都希望能夠分回比較多的土地，因為當年大家都還是比較習慣住透天厝，但現在因為土地開發與房屋興建成本較高，大樓的比例越來越高，因此建議市政府，將來可以用容積率做為工具，讓參與重劃的地主，可以獲得較高的容積率，市政府可以分回的土地面積增加，便可把道路做寬一點。

盧秀燕表示，現代社會認為人比車重要，人行道的必要性甚至還高於車道，會請副市長黃國榮與地政局、都發局等機關進行研商，將來規劃新的重劃區時，留設較寬敞的人行道、車道，實現以人為本的道路設計理念，讓行人行走更安全、車輛通行更順暢。

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