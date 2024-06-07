成為校長學妹！潭子國中2人會考表現亮眼可上中女中

潭子國中許喬甯（右）與呂慈勳如願錄取台中女中，成為校長謝玉玲學妹。（潭子國中提供）

2024/06/07 13:13

〔記者張軒哲／台中報導〕國中會考成績公布，台中市潭子國中許喬甯考出5A9+、作文6級分，另一名女同學呂慈勳也考出接近滿級分，表現亮眼。校長蔡玉玲表示，今年的成績表現，確實給了老師教學上打了一劑強心針。

接近滿級分的許喬甯、呂慈勳，恰巧就讀同一個班級，許喬甯在國小畢業時，考取衛道、曉明這些大家擠破頭的私立學校，但在與家人討論後，決定放棄競爭激烈的私校，就讀學區潭子國中。三年正常學習之下，考出5A9+、作文6級分，證明在常態的學習環境中，一樣可以在教育會考繳出亮眼成績。

英文教師陳欣隆表示，同學眼中的許喬甯、呂慈勳非常上進、認真，專注積極的學習態度是同學眼中的楷模，許喬甯說，除了自己的努力之外，上課認真聽講是絕對不可或缺的基本功。而除了學校老師給予正確且實用的學習建議之外，呂慈勳表示，平常師長也都主動關懷同學的學校生活，蔡玉玲校長也特別邀請到校長室，親自給予勉勵，期許可以當她的台中女中學妹。受到了鼓勵，覺得很暖心，立志要當校長的學妹。

呂慈勳慶幸自己是潭子國中管樂團的一員，練習管樂是平衡身心壓力的絕佳管道，也謝謝校長大力支持管樂團，讓他們有展現自我的舞台。

即將退休並接任台中女中校友會總幹事的校長蔡玉玲表示，學校努力辦學也鼓勵學生多元發展，對於兩位同學即將成為自己學妹，真是送給自己最棒的退休禮物！

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