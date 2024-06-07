防隨機殺人！中捷警拍片 教保全、站務員用鋼叉、臂盾與長棍

台中警局捷運警察隊拍攝教學影片，鋼叉的技巧，在於翻轉桿面，利用反轉力壓制歹徒。（記者張瑞楨翻攝自教學影片）

2024/06/07 14:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕年僅20歲的洪姓護專生，上月21日於台中捷運車廂隨機殺人未遂，造成2人受傷，他目前於台中看守所羈押中；此案至今已逾半個月，中捷原本每班車都配置2名隨車警力，也已經縮減到1名警力，捷運警察隊並拍攝影片，傳授中捷保全與站務人員，使用鋼叉、臂盾與長棍等防護品方法，這些防護品置於各捷運站PAO內（Passenger Agent's Office，旅客諮詢處或旅客服務中心）。

這項教學影片是由中市警局捷運警察隊拍攝，中市警局技術教官林建志示範，指導保全、站務員臂盾等防護裝備的使用方法，其中，臂盾不是只有運用於防禦、阻擋，另外可用來切擊，反制打擊歹徒；臂盾與長棍雙裝備搭配運用，能出其不意，防禦中又能突然襲擊對方；防爆鋼叉的運用技巧，在於利用鋼叉長桿的反轉力量，來反制歹徒，再伺機壓制，例如用鋼叉撥掉歹徒刀子，再叉向歹徒下半身，讓歹徒後退失衡跌倒。

警方強調，正確使用防護用具，有助於台中捷運安全量能提升，全面強化中捷防護網能量，至於這些裝備，包括警方提供的鋼叉、臂盾，捷運公司提供的長棍與防護噴霧劑，都放在各站點的旅客諮詢處（旅客服務中心）。

另外，中市警方也說，本月2日開始，捷警隊展開第二階段警力配置，改為警力1名，搭配中捷公司隨車員或保全人員，執行列車安全維護，未來視中捷運量及警力運用情形，滾動檢討後續勤務規劃。

鋼叉既能防禦，又能伺機反擊壓制歹徒。（記者張瑞楨攝）

在鋼叉之外，教學影片也傳授長棍的棍法（圖左前），以及搭配臂盾（圖後）的技巧。（警方提供）

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