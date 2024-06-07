為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺中市

不讓火神眼淚再流！捍衛權益 全國首場消防工會籌組說明會今台中舉行

消防員權益促進協會在台中市舉辦四場消防員組工會說明會。（記者張軒哲翻攝）（記者張軒哲攝）

消防員權益促進協會在台中市舉辦四場消防員組工會說明會。（記者張軒哲翻攝）（記者張軒哲攝）

2024/06/07 12:31

〔記者張軒哲／台中報導〕5月底新竹市「豐邑晴空匯」社區大樓火警，2名消防隊員進入火場不幸殉職， 各界再度關心消防員權益，消防員權益促進協會提出改革訴求，將在各縣市舉辦多場消防員組工會說明會，今日上午首場在台中市清水圖書館登場，約僅不到十人參加，消防員權益促進協會秘書長陳彥凱表示，先在台中舉辦4場，其他縣市場次規劃中，呼籲中央修法讓消防員籌組工會。

陳彥凱說，每當有消防員殉職，對基層消防員而言都是非常哀傷的事，協會成立是希望透過制度性改革，避免殉職案一再發生。近期消防員組工會再度成為議題，有了工會，在爭取修法上意見能更受重視，能夠和政府協商工作待遇和工作環境，在面對不合理的業務時可以拒絕，這一切的前提，都是基層消防員可以組織擁有完整勞動三權的工會。

另外，工時集體訴訟議題，去年度工時新制上路後，加班時數的計算公式修正，並且加班費核發要點已經刪除加班以行政獎勵補償，去年起的加班時數，各地消防局將面臨加班費上限僅19000元 ，人力不足，時數無法換補休，加班不能換嘉獎等窘境。陳彥凱表示，消防員權益促進協會說明會活動不限消防員權益促進協會會員，歡迎所有消防員報名參與。

全國約有2萬餘名消防隊員，目前約僅千人加入消防員權益促進協會，也有消防隊員憂心曝光，但有不願具名的消防隊員指出，可以表達訴求，但消防員權益促進協會之前到中央抗爭的方式較為激烈，並不認同這種抗爭方式。

消防員權益促進協會秘書長陳彥凱，呼籲中央修法讓消防員籌組工會。 （記者張軒哲攝）

消防員權益促進協會秘書長陳彥凱，呼籲中央修法讓消防員籌組工會。 （記者張軒哲攝）

消防員組工會說明會，首場在台中市清水圖書館舉行。（記者張軒哲攝）

消防員組工會說明會，首場在台中市清水圖書館舉行。（記者張軒哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
楊梅幼獅工業區工廠火勢撲滅 下風處民眾關門窗、戴口罩
2024/06/06 12:25

楊梅幼獅工業區工廠火勢撲滅 下風處民眾關門窗、戴口罩
竹市議員批晴空匯火警指揮調度混亂／調兩勇消進火場 名單未給指揮官
2024/06/07 05:30

竹市議員批晴空匯火警指揮調度混亂／調兩勇消進火場 名單未給指揮官

投資挹注市政路蘿曼蘿蘭成七期指標
誰下令2殉職勇消進火場卻未交接給指揮官？ 竹市議員劉崇顯批調度混亂
2024/06/06 16:45

誰下令2殉職勇消進火場卻未交接給指揮官？ 竹市議員劉崇顯批調度混亂
2殉職勇消喊Mayday沒聽到？竹市消防局公布錄音檔稱「頻道有淨空」
2024/06/06 16:46

2殉職勇消喊Mayday沒聽到？竹市消防局公布錄音檔稱「頻道有淨空」

堅達轉型電動車 FUSO eCanter日本試駕
亡羊補牢！竹市96棟高層建築物 明起每天2棟消防安檢
2024/06/05 19:37

亡羊補牢！竹市96棟高層建築物 明起每天2棟消防安檢
臺中市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播