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縱火燒負心情郎家？印尼醋女潑汽油被逮 身上沒帶打火機

監視器拍到印尼籍葉女，提著汽油走向吳男住處潑灑的畫面（圖中）。（民眾提供）

監視器拍到印尼籍葉女，提著汽油走向吳男住處潑灑的畫面（圖中）。（民眾提供）

2024/06/07 11:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市47歲印尼籍葉姓女子喜歡吳姓男子，但吳男認為兩人只是朋友，葉女卻認為吳男是負心漢，又與女房客交往，昨天（6日）傍晚6時，找吳男理論時亂摔東西，鄰居報案「兩人吵得快打起來了」，警察到場時，把自稱被打傷的葉女送醫，不料，她又於深夜9時許折返，將吳男住處前的汽油，潑灑到吳男房屋內，但她身上沒打火機，而是靜候警方到場，她宣稱沒有縱火燒人之意，警方依毀損與縱火未遂罪移送台中地檢署。

據指出，葉女年輕時嫁到台灣，丈夫多年前死亡，喪偶的葉女約5、6年前，認識現年53歲，從事電動機車買賣的吳男，並向吳男分租間居住，兩人同住約5年，葉女還常幫吳男賣機車，她認為兩人是情侶，吳男卻認為兩人只是房客與房東的關係，沒有情感關係，葉女不久前搬離，吳男又將空置房間，租給另一女房客。

警方調查，葉女認為吳男辜負她的情感，還與女房客交往，昨天傍晚到吳男住處，想找吳男與女房客理論，但女房客不在，她與吳男越吵越激烈，還涉嫌亂摔東西，鄰居報案「兩人吵得快打起來了」，但中市警局三分局合作派出所員警抵達時，葉女卻說自己被吳男打傷，警方將她送到醫院。

不料，事隔2至3小時，葉女又折返吳男住處，見屋前有吳男用於吹葉機的一桶汽油，她提起汽油走入吳男房屋內隨意潑灑，但並沒有點火，吳男嚇得趕緊報案，葉女則是靜候警察到場，員警逮捕她時，她身上並無打火機或火柴。

葉女宣稱自己沒有縱火燒人或燒房子之意，潑汽油只是發洩心中怒氣，吳男則對葉女提起毀損罪告訴（亂摔東西），葉女也反告吳男傷害罪，警方將葉女依縱火未遂與毀損罪移送台中地檢署。

監視器拍到印尼籍葉女，提著汽油走向吳男住處潑灑的畫面（圖中）。（民眾提供）

監視器拍到印尼籍葉女，提著汽油走向吳男住處潑灑的畫面（圖中）。（民眾提供）

印尼籍葉女身上沒打火機與火柴，她潑灑汽油但未點火，警方依縱火未遂等罪名法辦。（記者張瑞楨翻攝）

印尼籍葉女身上沒打火機與火柴，她潑灑汽油但未點火，警方依縱火未遂等罪名法辦。（記者張瑞楨翻攝）

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