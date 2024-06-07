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直轄市議員年增8萬助理費 助理們對老闆既期待又怕受傷害

市議員的公費助理明年增加8萬元，助理們期待市議員能加薪。（記者蘇金鳳攝）

市議員的公費助理明年增加8萬元，助理們期待市議員能加薪。（記者蘇金鳳攝）

2024/06/07 11:53

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為讓市議員聘請助理的制度健全，立法院4日三讀通過修正直轄市議員助理費增加8萬，公費助理由現行的24萬增到32萬元，為民服務費2萬增到4萬，中市議會一年約增加6千多萬預算；中市議會表示，目前尚未收到公文，但已開始編列，將所增加預算送到中市府納入明年度預算；多位助理開心表示，期待議員們為自己加薪。

副市長黃國榮表示，地方政府對於法定預算就需要編列，目前中市府正在籌編列明年的預算，若明年度開始實施，市府就會編列。

立法院日前三讀通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例修正案」，將市議員的為民服務費由每月2萬元增加到每月4萬元，市議員的助理補助費由現在的24萬增加至32萬，增加8萬元，聘用助理由過去的6至8人，修正為至少6人，還外加助理補助費總額的20%補助議員支應助理的加班費、資遺費等費用。

中市議會原有席次是65席，因有議員選上立委，目前63個市議員，每位市議員增加8萬助理補助費，一年約增加6千零48萬的預算，加上市議員所增加的為民服務費，一年約增加1千5百12萬元的預算，另加上加班費等，中市議會每年約增加6千5百多萬的預算。

中市議會表示，目前尚未收到公文，但已在計算議員新增為民服務費及助理研究費等，將會儘速編好預算，趕上市府現在籌編預算的時間。

市議員助理的薪資一般約在3萬左右，優秀的助理則4萬以上，對於公費助理費增加，助理們都表示開心，期待市議員們能加薪，但也有助理擔心，公費助理人數，過去明定6至8人，但修改至少6人，擔心人數聘請沒有天花板設限，反而助理費會降低。

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