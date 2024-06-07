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民進黨中市新任主委報到 許木桂：目標綠營重返市府、議會過半

民進黨中市黨部新任主委許木桂今報到，要朝重返中市執政、議會過半邁進。（資料照）

民進黨中市黨部新任主委許木桂今報到，要朝重返中市執政、議會過半邁進。（資料照）

2024/06/07 08:02

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨台中市新上任的黨部主委許木桂今天（7日）報到，許木桂表示，目前最大任務就是在2026年重返台中市府執政，讓民進黨候選人當選市長，議會席次過半，雖自己並非市議員，但將成為民進黨中市議會黨團的後盾。

新的民進黨中市黨部主委許木桂今天上午前往市黨部報到，但新任主委交接則是在7月進行，而此屆黨部主委2年任期正好面臨到2026年的市長、市議員及里長選舉，責任相當重大。

許木桂表示，他上任後要團結黨部，加強服務，凝具黨員對黨的向心力，對基層黨員的活動，會要求黨部人員參加，將黨員及黨部的力量整個凝結起來。

許木桂強調，上任後重大任務就是重返2026年台中市執政，讓黨提名的市長候選人當選，此外，讓市議員席次的當選極大化，而提名席次會依據每一選區情況來提名，可當選席次高，提名席次就高，若當地藍大於綠，就要保守提名，才能讓提名的議員都當選，往議會過半衝刺。

由於許木桂並非現任市議員，參選主委之際，就有人質疑非現任市議員，對議會不了解，府會及朝野角力都在議會，難以發揮黨的協助力量，對此，許木桂表示，跟每一位議員都有連繫，市黨部會成為市議會黨團後盾。

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