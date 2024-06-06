中台灣端午節限定！ 台中南屯躦鯪鯉、招待250斤麻芛湯

萬和宮挑揀250斤麻芛招待民眾喝湯。（廟方提供）

2024/06/06 17:31

〔記者黃旭磊／台中報導〕甜麻及黃麻為南屯區主要經濟作物，百年古廟萬和宮動員數十位志工挑揀250斤甜麻麻芛，將在下週一（10日）端午節當天「2024南屯穿木屐躦鯪鯉踩街嘉年華」活動時，招待民眾品嚐清涼麻芛湯，萬和宮董事長蕭清杰說，穿木屐躦鯪鯉登錄為台中市民俗類文化資產，全力配合邀請民眾一起逗熱鬧。

穿木屐躦鯪鯉踩街嘉年華將於端午當天舉辦，萬和宮向農友訂購甜麻，今天動員數十位誦經團及導覽志工，挑揀甜麻嫩葉及嫩芽，由於枝葉太多，從上午忙到下午才完成，蕭清杰及南屯區公所課長賴淑婷加入幫忙，常務董事陳阿水、董事廖火桐及簡吉源稱讚志工動作熟練。

蕭清杰說，端午節當天將煮成美味可口麻芛湯，免費招待民眾品嘗，至於穿木屐躦鯪鯉已登錄為台中市民俗類文化資產，本屆由南屯區公所及台中市府主辦，宮方全力配合協辦。

麻芛（ㄨㄟˇ）為黃麻及甜麻嫩芽，為台中盆地鄉土文化教育代表植物，民眾採下嫩葉經過撿、搓、揉、洗步驟去除苦味，煮出特有消暑涼湯，南屯老街「阿爸的家」店長何淑女，將麻芛磨成粉，一年四季都可喝到清涼麻芛茶。

南屯區公所表示，萬和宮向跟鎮平社區農民採購250斤甜麻，半年前就預訂，甜麻比較沒有苦澀味道，近年成為麻芛湯主要食材。

公所預估踩街人數將突破1200人，端午中午廣邀民眾立鴕鳥蛋，台中市民政局長吳世瑋說，「穿木屐躦鯪鯉」踩街慶端午是南屯特有民俗活動，而「麻芛湯」清熱退火為台中特色美食，「呷肉粽配麻芛」更成為全台最特別慶端午組合。

萬和宮動員志工挑揀250斤甜麻麻芛。（記者黃旭磊攝）

南屯老街「阿爸的家」店長何淑女，用在地食材改良清涼麻芛茶。（記者黃旭磊攝）

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