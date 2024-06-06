台中2大百億開發案招商流標 陳淑華、楊大鋐嘆錯失整體規劃時機

會展中心預計明年營運，但週邊百億土地招商卻流標。（記者蘇孟娟攝）

2024/06/06 17:24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市西屯區兩大百億黃金地段設定地上權招商案，近日雙雙流標，其中位於水湳經貿園區的招商案未能成功，最讓西屯區議員陳淑華與楊大鋐別有感觸，認為未能隨台中國際會展中心開發時同步規劃，已錯失第一時機，加上重大建設發展效益還未發酵，以致業界觀望。

陳淑華早在2、3年前會展中心動工時即提醒台中市政府應一併規劃週邊的商場及旅館等配套，無奈「言者諄諄、聽者藐藐」，市府未能及時一併考量配套規劃，甚至包括綠美圖、會展中心、水湳轉運中心甚至台中巨蛋等工程規劃均延宕，造成工程預算增加，須追加預算推動，民間的招商又未能同步規劃，如今才要招標，投資相關成本已上升，難怪業者卻步。

陳淑華說，既然經貿6、8號地段的招商錯失與國際會展中心同時開發並啟用的時機，建議市府不應急就章招商開發，不如逆向思考如何在水湳經貿園區「智慧、低碳、創新」的核心發展定位下，尤其輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台掀起AI旋風，市府應著眼結合AI新時代規劃，讓水湳經貿園區能夠為台中市帶來未來20年到50年的發展。

楊大鋐也說，這兩件開發招商的地點段均極為良好，業者卻觀望，主因應是發展前景不夠明朗下所致，以水湳經貿園區為例，盧市府雖推動不少重大建設動工，但包括台中流行影音中心開發前景尚不明朗，水湳轉運中心未來交通紓解或是否形成塞車疑慮等未解決，加上人口入住率尚未形成經濟規模，又有高權利金的問題，加上建設投資成本上升，難怪投資商保守觀望。

他建議，或許市府再多了解業者意見，修改權利金等誘因吸引投資。

市府指出，包括綠美圖、台中國際會展中心將在明年營運，至於水湳轉運中心預計明年10月完工，2026年啟用，另台中流行影音中心議約中，預計6月底前可望簽約，後續廠商進駐建設內部設施，估在2026年到2027年間營運。

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