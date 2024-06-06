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沙鹿德林宮號召300志工 包製1萬5000顆愛心粽

沙鹿德林宮號召300志工，包製15000顆愛心粽。（記者張軒哲攝）

沙鹿德林宮號召300志工，包製15000顆愛心粽。（記者張軒哲攝）

2024/06/06 16:56

〔記者張軒哲／台中報導〕端午節連假與家人團聚，少不了應節肉粽，近期各單位陸續發起包粽關懷弱勢活動，今日沙鹿德林宮、清水大秀國小舉辦包粽子活動，場面熱鬧。另外，梧棲圳岸慈善會與大庄里辦公處舉辦關懷老人、弱勢族群，共製作3200顆肉粽發送給里內，低收、中低收入戶及獨居老人。

沙鹿區德林宮秉承土地公造福鄉里精神，循例號召近300名志工親手包出超過1萬5000顆愛心粽，分送機關團體及學校弱勢家庭，成為當地年度一大盛事，德林宮主委王世雄說，端午節包粽子是台灣傳統節慶習俗，號召志工共同包粽分贈義舉已連續辦理數年，數量從過去數千顆到去年已經突破萬顆，連光華派出所所長何易軒也都利用休假時間親自參與包粽。今年預計分送家扶基金會、創世基金會、信望愛日照中心、清水警分局、光華派出所、沙鹿高工、沙鹿國中、鹿寮國中、公明國中、北勢國中、清海國中、竹林國小、沙鹿國小、霧峰國小、鹿峰國小、公館國小、中港國小、東山國小、龍井國小、善水國中小等單位及社區長輩們。

大秀國小為了發揚節慶美食，在端午節前夕安排6年級同學進行包粽子體驗，結合學校「美食飄香味」課程的清水在地稻米作為主題，並且邀請清水區樂齡學習中心的學員們到校指導孩子，將社區產業、文化傳承充分融入學校活動。

清水大秀國小舉辦包粽子活動，場面熱鬧。（記者張軒哲攝）

清水大秀國小舉辦包粽子活動，場面熱鬧。（記者張軒哲攝）

梧棲圳岸慈善會與大庄里辦公處共製作3200顆肉粽發送給里內，低收、中低收入戶及獨居老人。 （記者張軒哲攝）

梧棲圳岸慈善會與大庄里辦公處共製作3200顆肉粽發送給里內，低收、中低收入戶及獨居老人。 （記者張軒哲攝）

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