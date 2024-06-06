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端午連假 台中垃圾收運看這裡

環保局6月10日端午節當天暫停沿街收運垃圾，改採「定時定點」垃圾收運。（記者蔡淑媛攝）

環保局6月10日端午節當天暫停沿街收運垃圾，改採「定時定點」垃圾收運。（記者蔡淑媛攝）

2024/06/06 16:40

〔記者蔡淑媛／台中報導〕端午節連假將至，台中市環保局6月10日端午節當天將暫停沿街收運垃圾，改採「定時定點」垃圾收運服務，在全市廣設638處定點，每處停留時間約5至30分鐘，收運時刻、地點與平常日不同。另6月8日維持正常沿街收運；6月9日清潔隊則為例行休假，提醒民眾連假行程，注意收運時間。

環保局長陳宏益表示，民眾歡慶端午節日，應景食物也請確實分類，如肉粽的粽葉屬於一般垃圾，不可丟廚餘桶，吃剩的肉粽為廚餘及水果類果皮、果核為生廚餘；請民眾配合將垃圾事先分類為「資源垃圾」、「生、熟廚餘」及「一般垃圾」3類，達到垃圾有效分類減量。

陳宏益也提醒民眾，部分廢容器經過垃圾車的擠壓、摩擦，會產生火花造成爆炸危險，如瓦斯瓶、殺蟲劑、髮膠、清潔劑等「高壓容器」，請確認用盡，如未使用完畢請至空曠處進行排空，回收時應將該容器獨立打包，並在外包裝上加註「內有高壓瓶」提示警語，交付資收人員，切勿直接丟垃圾車，以確保清潔人員安全，促進資源永續再利用。

環保局補充，有關連假期間各區清潔隊垃圾收運資訊可至環保局網站查詢，或下載「台中垃圾清運大車隊」APP，即時接收最新消息，如有垃圾清運相關問題，也可撥打各轄區清潔隊詢問。

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