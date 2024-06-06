台中神岡區自來水管線汰換 預計11月完工

立委楊瓊瓔爭取改善神岡區自來水管線，並於6日舉辦說明會。（記者歐素美攝）

2024/06/06 13:04

〔記者歐素美／台中報導〕台中市神岡區中山路、厚生路、神清路、神圳路、北庄路、中車路、溝心路、大圳路、福庄路一帶，自來水管老舊，滲漏嚴重，加上用戶增加，水壓經常過低，更因管線洩漏施工而不時停水，居民用水十分不便。立委楊瓊瓔及市議員羅永珍爭取自來水公司納入管線更新計畫，優先汰換改善，方便居民用水。

中山路、厚生路等汰換管線工程，經費5100萬元，將舊管全數汰換為DIP管並加大口徑共6805公尺，受益戶數4000戶，預定7月完工；接續進行大圳路、神圳路、福庄路等汰換管線工程，經費1900萬元，將舊管全數汰換為DIP管並加大口徑共2543公尺，受益戶數1000戶，預定8月開工、11月完工，解決民眾長期以來的用水困擾。

立委楊瓊瓔等人今天在神岡區圳前社區活動中心，聽取自來水公司第四區管理處處長張裕浩簡報。這次管線汰舊換新工程，總共汰換口徑100至400公厘各式塑膠管線長度近9348公尺，工程經費共約7000萬元，涉及用水戶數達5000多戶，第一階段管汰工程預定今年7月完工，第二階段預計8月動工、11月完工，確保神岡區居民用水品質。

楊瓊瓔說，神岡區中山路、神清路、神圳路、厚生路、大圳路一帶使用的老舊塑膠自來水管路，至少3、40年沒有更換，水質水量都不穩定，更因破管大幅提高漏水率的浪費，感謝自來水公司體恤民衆需要，優先更新抽換神岡地區的管路，將舊有的管線抽換成口徑較大之管線，提供用戶穩定的水源及水壓。

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