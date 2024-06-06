失聯移工竊佔國有地種菜也種大麻 3人被押

警方在梨山的國有地查獲送男等種植的大麻。（民眾提供）

2024/06/06 09:31

〔記者歐素美／台中報導〕台中市和平警分局日前查獲3名泰籍失聯移工，起獲2株大麻及乾燥的大麻，3人供稱大麻植栽來自他處，警方追本溯源，5月2日查獲送男平女及甘男等3名泰國失聯移工，在梨山國有地種植大麻，共起出50株大麻活株及安非他命吸食器2組，另查獲3名失聯菲律賓移工，警方今表示，送男等3人依毒品危害防制條例及竊占罪嫌，報請台中地檢署偵辦，並由檢察官向該管法院聲押獲准。

和平警分局在今年3月執行「安居專案」時，查獲失聯宋姓泰籍移工等3人在工寮後方栽種2株大麻及乾燥大麻些許，3人供稱大麻植栽來自「老部落」送男等人，警方隨即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，由於送男等栽種大麻的地點偏僻，監控不易，因此結合台中市警察局刑事警察大隊偵查第八隊、內政部移民署中區事務大隊南投縣專勤隊、海洋委員會海巡署艦隊第13（布袋）海巡隊、台中憲兵隊等組成專案小組共同偵辦。

經過2個多月的跟監，警方確認對象之身分及並掌握栽種地點，見時機成熟，報請檢察官聲請搜索票，於5月2日上午5時許，在和平區梨山段的國有地查獲失聯泰籍移工送男（32歲）、平女（42歲）、甘男（42歲）等3人，由於送男等人經常出入的工寮很多，警方並意外查獲另3名菲律賓籍失聯移工，送移民署處置。

警方共查獲送男等種植的大麻活株50株、安非他命吸食器2組、毒品殘渣袋3個、電子磅秤1個等物。經調查，送男與平女在泰國認識，10年前一起來台工作，失聯後即在梨山地區打零工植種蔬果，閒暇並邀甘男一同栽種大麻牟利，以換取安非他命共同施用，3人供稱大麻才栽種不久，詳細獲利等不得而知。

警方訊後將送男等3人依毒品危害防制條例及竊占罪嫌，報請台中地檢署偵辦，並由檢察官向該管法院聲押獲准。和平警分局長沈能成表示，警方為貫徹執行「清源3.0專案」，專案人員不辭辛勞裝扮成幫農，長途跋涉蒐集情資，完整規劃逮捕行動才能成功破獲該案。

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警方查扣送男等種的大麻。（民眾提供）

警方在工寮查獲失聯菲律賓移工3人。 （民眾提供）

警方查扣送男等種的大麻。（民眾提供）

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