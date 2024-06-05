女清潔工苦追帥醫師穿黑絲襪站崗示愛挨告不怕 又騎車跟回家下場出爐

林女穿黑絲襪守候帥醫師場景，她觸犯跟騷擾被判罰金2萬元後，今年1月又跟蹤帥醫師，再度被法院依跟騷法判處拘役30日。（記者張瑞楨翻攝）

2024/06/05 14:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市40多歲林姓女清潔工對一名帥氣醫師一見傾心，離職後常到醫院盯梢守候、猛傳愛慕訊息長達5年，2023年6月「跟蹤騷擾防制法」公告施行後，帥醫師宛如遇到救星而報警，台中地院認為她侵擾歷時間不短，依跟蹤騷擾罪判處罰金2萬元，這也是台中跟騷法判刑首例，法院並核發保護令給帥醫師，不料，林女又在今年（2024年）1月騎機車尾隨帥醫師，台中地院認為她一犯再犯，依跟蹤騷擾防制法判處拘役30日，可易科罰金3萬元與上訴。

據指出，林女原是清潔工，於醫院短暫任職時認識帥醫師，她猛傳示愛訊息、反覆站崗跟蹤，帥醫師曾警告林女「我很不舒服…請妳以後不要再這樣做」等語，林女始終充耳不聞，跟騷歷時長達5年，跟騷法上路後，帥醫師宛如遇到救星而報警。

警方調閱監視器，發現林女常到醫院旁身穿性感黑絲襪，等候帥醫師上下班，她也在檢方偵查時承認傳愛慕訊息，到醫院「等候」，但否認有跟蹤騷擾犯意，辯稱「我只是想跟他分享我的生活狀況，跟他講話，沒有要騷擾他，沒有要對他做什麼」，台中地院認為林女的侵擾歷時非短，對被害人身心與生活造成相當損害，但考量林女坦承犯行，有悔悟之意，又無前科，於2023年2月依跟騷罪判處罰金2萬元。

這項判決，也是跟騷法於2023年6月施行之後，台中地院對於此法的第一起判決首例，另外，台中地院也在去年（2023年）底，核發保護令給帥醫師，命林女不得監視、觀察跟蹤或知悉帥醫師行蹤，亦不得以盯梢、守候、尾隨或其他類似方式接近帥醫師住居所，應遠離至少100公尺以上距離，有效期間為1年。

不料，這位帥醫師今年1月20日下午，又發現林女騎機車尾隨他回家，帥醫師趕緊報警，警察當場攔停林女，移送台中地檢署偵辦起訴。

台中地院認為，林女因跟騷法判處罰金2萬元確定，竟仍一犯再犯，顯見上開刑罰實難收警惕之效，但考量林女都坦承犯行，態度良好，有效節省司法資源，也沒有對帥醫師有人身安全危害，依違法跟騷法保護令判處拘役30日，可易科罰金與上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法