中市交通局：通勤月票中彰投苗區域內 軌道運輸運量成長逾24％

台中市通勤月票實施近一年，民進黨市議員陳俞融（右）、國民黨市議員楊大鋐（左）同批交通局未提供實施後的成效數據（記者蘇金鳳攝）

2024/06/04 15:55

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市通勤月票已實施一年多，交通局長葉昭甫表示，目前初步統計，中部地區以2023年7月至12月較2022年同期資料分析，在中彰投苗區域內，軌道運輸運量成長超過24%以上，其次為公共自行車成長11.3%及公路客運（國道客運）為10.4%；台中市境內在軌道運輸（台中捷運及台灣鐵路）運量皆大幅成長超過3成。

台中市議會交通地政委員會今天進行市府案審議，針對TPASS行政院通勤月票2024年票價補助計畫，台中市配合款為1億5940萬元，而中央補助款為2億7千多萬先行墊付案，遭不分藍綠市議員質疑，交通局未提供成效說明，就想要讓墊付款通過，無法接受，要求提出詳細資料。

國民黨市議員楊大鋐表示，TPASS行政院補助各縣市通勤月票去年7月開始實施，至今將近1年，但是交通局未將成效提出，市議會根本不清楚通勤月票實施後，台中市交通運輸量是否提昇，就想讓市議會通過此一墊付案，他表達反對立場，並保留大會發言權。

民進黨中市議員陳俞融表示，市府送來的資料僅幾張紙，就想要求委員會通過高達2億多的墊付款，讓市議會通過，她不能接受。

陳俞融表示，TPASS去年上路，台中市推出多個方案，但是實施已近一年，交通局卻未向議會提出成效說明，大眾運輸人次提升多少?也沒有備妥數據，完整向議會說明，反對意見通過，也保留大會發言權。

葉昭甫表示，每個月的詳細數字，一週內提出。

台中市通勤月票實施近一年，交通局表示，整體大眾運輸系統有提升（資料照，本報合成）

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