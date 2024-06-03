中一中校長林隆諺畢典秀「一手龍」絕技 大轟動背後藏洋葱

中一中校長林隆諺畢典秀「一手龍」單手伏地挺身，轟動背後藏洋葱。（圖：擷自林隆諺臉書）

2024/06/03 23:58

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一中今天舉辦畢業典禮，一中校長林隆諺在畢業致詞時秀出「一手龍」絕技，完成10下單手伏地挺身，造成大轟動，畢業生瘋傳最「酷」畢業致詞，甚至有人歪樓，以後一中校長可能要會火圈、吞劍。林隆諺說，秀單手伏地挺身不為炫技，而是分享他曾左手臂粉碎性骨折，一度被宣判僅一半機率可復原手的功能，他練回單手伏地挺身，盼勉勵學生「只有自己說自己不行時，成功的機會才是0%」，「不要畫錯重點」。

今天一中畢業典禮，林隆諺臨時脫稿演出，致詞時完成10下單手伏地挺身，原來已準備好講詞的他，因台中市教育局長蔣偉民前來參加畢業典禮，祝福完畢業生時說道，期許校長「今年的畢業致詞能夠登上熱搜版面」，讓接續致詞的林隆諺為不辜負畢業生的期待，脫下西裝外套，當場在台上單手做了10下伏地挺身，「這10下代表十全十美，送給所有畢業生」，引起全場「暴動」。

林隆諺致詞時才向學生說出他的單手伏地挺身故事，他說，多年前他曾因參加壘球賽，為接一顆高遠球，跌進了球場旁的壕溝，結果左小臂近手腕處橈骨粉碎性骨折，手腕骨頭「炸裂」成10幾塊，當時醫生曾說，手術後大概有50%的機率可以復原手腕功能。

林隆諺說，術後他有長達8個月的時間手部動彈不得，漫長等待骨頭癒合的過程，他的左手手臂肌肉已經有點萎縮，等可以復健後，他先花3個月讓手腕從完全僵直到可以轉動、曲折，因他從高中起就能單手伏地挺身，決定以此為標準，既然醫生說只有50%機會可以恢復功能，他一定要練回來。

起初他連雙手伏地一個都做不來，林隆諺咬牙苦練，從半下到1下，從1下到兩下，慢慢進步，花了半年、在受傷1年多後，才終於做到出傷後的第一次左手單手伏地挺身，再慢慢練到可以單手做超過10下。

林隆諺說，他今天不是為炫技，他想勉勵畢業生，只要肯努力，「50%的機會，也可以變成120%」、「永遠不要讓別人告訴你不行」，「只有自己說自己不行時，成功的機會才是0%」，盼大家不要劃錯重點，重點不是校長會單手伏地挺身，而是所有人都一樣，只要努力就永遠有機會。

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