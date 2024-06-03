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從小學到高中同窗10餘年 中女中雙姝同錄取台大醫科再續同學緣

陳奕妡（左）與呂維軒從小學到高中同窗，又同錄取台大醫科將再續同學緣。（記者蘇孟娟攝）

陳奕妡（左）與呂維軒從小學到高中同窗，又同錄取台大醫科將再續同學緣。（記者蘇孟娟攝）

2024/06/03 17:15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中女中陳奕妡、呂維軒從小學到高中均為同學，兩人在高中不但一起參加科展、挑戰網球賽，拚升學過程也互相扶持，今日台大申請入學放榜，已同窗10餘年的雙姝又雙雙錄取台大醫科，將再續同學情緣，兩人都說會好好珍惜這難得的緣份。

陳奕妡與呂維軒從小學就同班，國中進同一所學校，高中考進台中女中後又同班，因小學到國中本來就是同學，上了高中以後會相互切磋課業，成績表現在伯仲之間的兩人，會互相借筆記支持對方學習需求。

除課業相互惕勵外，有共同運動喜愛的兩人還一起組隊參加網球比賽，甚至因均對醫學有興趣，也一起做免疫學的研究參加科展，有趣的是，實力相當的兩人，在科展研究過程難免會出現意見不同的情況，兩個人溝通的方法「很科學」，若對方有不同意見，另一個就找出「科學證據」讓對方信服。

今天台大申請入學放榜，兩人又雙雙錄取頂尖的台大醫科，即將再當同學。陳奕妡說，一路以來最佩服呂維軒做任何事都認真投入的態度，去年兩人參加科學營，呂維軒連海報賽都全力以赴做到好，讓她因此跟著學到認真面對每件事，很開心跟益友再續同學情緣。

呂維軒則說，陳奕妡樂觀開朗人緣極佳，讓原本不擅跟人溝通的她也跟著開放自己，結交到很多好朋友，對於未來大學生活也充滿期待。

台大申請入學今天放榜，台中女中今年有5人錄取台大醫科，除陳奕妡與呂維軒外，包括胡馨芸、羅胤齊及吳幸恩均榜上有名，5人在學測後組讀書會群組，常分享各科讀書重點，5人一起交出漂亮的成績單，學生均十分開心。

台中女中5名學生組讀書會群組，一起拚進台大醫科。（記者蘇孟娟攝）

台中女中5名學生組讀書會群組，一起拚進台大醫科。（記者蘇孟娟攝）

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