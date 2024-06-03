網購東南亞減肥藥變「毒郵包」 去年6月迄今查獲14件、人妻也被逮

台中人妻網購的「RubisS Detox」減肥藥。（警方提供）

2024/06/03 16:54

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓人妻為了瘦身，經由家中外籍看護介紹自越南網購減肥藥，未料通關時被驗出含有副作用最重可能導致心跳停止的第四級毒品西布曲明成分，減肥藥變「毒郵包」也讓張女因此被逮，刑事局中部打擊犯罪中心今天說，連同該起案件，這也是從去年6月迄今查獲的第14件，呼籲民眾勿以身試法。

刑事局中打第四隊長劉永畯表示，該隊今年5月間接獲關務署台中關通報，查獲1起自越南進口數量多達360包，重量超過10公斤瘦身產品，經檢驗含有第四級毒品西布曲明成分，循線將37歲的張姓女子查緝到案，張女雖聲稱是家管，聽到外籍看護介紹該款減肥藥，為了自用，才一次性購買比較多的量，沒有對外販售意圖，但仍被依法送辦。

而連同該起案件在內，刑事局中打去年6月迄今，已在台中、彰化及南投地區，陸續查獲從泰國、越南、柬埔寨及馬來西亞等國家寄送來台含有西布曲明成分瘦身產品，共計14件14人，產品分別有「RubisS Detox」、「MARA SLIM」、「TOKI SLIMMING」、「Ozy」、「SERA」、「ITCHA XS」及「GO COFFEE」等。

至於14名嫌犯中有12人是女性，男性只有2人，在國籍方面，有7人是泰國籍，4人是台灣籍，2人越南籍、1人馬來西亞籍，他們有的是家庭主婦，有的是看護、移工，為了尋求瘦身效果，將含有我國列管第四級毒品西布曲明成分的產品，透過網路購買或由當地家人寄送來台，被查獲後多半供稱不了解我國法令，但仍依毒品罪嫌移送法辦。

刑事局呼籲，網路販售來路不明或標榜快速瘦身減肥產品，恐摻雜第四級毒品西布曲明成分，西布曲明屬於中樞神經抑制劑，有引發心悸、心律不整或心跳停止等嚴重副作用，民眾切勿因貪求快速瘦身而購買使用，不僅會造成身體傷害，更觸犯運輸毒品重罪。

依毒品危害防制條例第4條規定，運輸第四級毒品者，可處5年以上12年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金，來台外籍民眾亦應遵守我國法令，切勿觸法。

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警方查扣自東南亞國家寄送來台的瘦身產品，含有第四級毒品西布曲明成分。（警方提供）

警方查扣自東南亞國家寄送來台的瘦身產品，含有第四級毒品西布曲明成分。（警方提供）

警方查扣自東南亞國家寄送來台的瘦身產品，含有第四級毒品西布曲明成分。（警方提供）

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