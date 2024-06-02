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黃仁勳旋風襲台中！東海大學直播急追加250名額 學子16時就排隊卡位

雖然下大雨，但台中仍有很多同學冒雨排隊報到，前一百名還到拿到限量NVIDIA信仰潮T。（記者蘇金鳳攝）

雖然下大雨，但台中仍有很多同學冒雨排隊報到，前一百名還到拿到限量NVIDIA信仰潮T。（記者蘇金鳳攝）

2024/06/02 19:34

〔記者蘇金鳳／台中報導〕雖然台中市傍晚下大雨，但已報名參加東海大學與輝達NVIDIA舉辦直播，聆聽輝達執行長黃仁勳的「開啟產業革命的全新時代」演講的學子不畏風雨，下午4點就排隊等進場。學子表示，很喜歡黃仁勳因此早早就報名，不想錯過AI教父國際級的演講，希望對自己職涯有助益。

黃仁勳今晚在台大體育館演講，全國共有7所大學進行「NVIDIA 執行長黃仁勳魅力無極限 Watch Party」的直播，台中的東海大學是其中之一，原本名額只有250位，因為報名非常踴躍，又增加250名，除了主場茂榜廳，還安排兩個場所讓學生可一起聽直播。

雖然傍晚下大雨，還是有學生下午4點不到就會場排隊報到，前100名報到者還送限量 NVIDIA信仰潮T，茂榜廳不到6點就坐滿，學校安排學生到另外兩個場地等候。

資管系大一生范姓同學表示，他覺得黃仁勳的演講有助於他未來職涯，因此來聆聽，另一位也是資管系大一張姓同學則表示，也很喜歡黃仁勳，另一位高姓同學則表示是跟同學一起來參加，EMBA鄭姓學生表示很喜歡黃仁勳，因此來聽演講。

整個活動在黃仁勳在7點透過直播演講正式開始。

眾人在黃仁勳演講直播前大合照。（記者蘇金鳳攝）

眾人在黃仁勳演講直播前大合照。（記者蘇金鳳攝）

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