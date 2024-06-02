推國會擴權法案小草跑了？ 江和樹：不要完全都偏向國民黨

藍白合作推動國會擴權法案，有民調顯示民眾黨支持度因此下跌，民眾黨台中市黨部主委江和樹今天提醒，不要完全偏向國民黨，若民進黨有好的法案也要支持。（江和樹提供）

2024/06/02 17:26

〔記者陳建志／台中報導〕藍白合作推動國會擴權法案引發數萬民眾上街抗議，有民調顯示民眾黨的支持度因此下跌，並認為會影響2026年的地方選舉，民眾黨台中市黨部主委江和樹今天表示，民調只是參考，但確實是警訊，強調這次國會改革站在地方立場是支持，但提醒不要完全都偏向國民黨，若民進黨有好的法案也要支持，這才是人民想要的。

江和樹表示，最近有看到民調，民眾黨的支持度掉到只剩11%，強調民調只是參考，絕對不是最後結果，不過確實是一個警訊。

江和樹表示，這次國會的改革是人民的期待，提醒賴清德總統只是得票率40%的總統，是沒有過半的總統，如果民進黨那麼厲害，怎麼會這次立委選舉減少那麼多席次？自己應該要好好檢討。

江和樹表示，這次國會改革站在地方立場是支持，但是提醒不要忘了，民進黨再怎麼差，也是有好的法案，不要完全都偏向國民黨，這樣民眾黨的價值在哪裡？如果都跟國民黨一樣，那人民幹嘛支持台灣民眾黨？強調民眾黨就是來自白色的力量，民眾的聲音。

江和樹表示，國民黨百年大黨會失敗就是因為沒有聆聽民意，而民進黨的鴨霸大家也都知道，但相信在這次國會改革法案通過後，民進黨應該會沉思，如果有提出好的法案，民眾黨也應該支持，就算因此被民進黨覺得很噁心也沒關係，因為民眾黨是支持對的事，要讓大家知道民眾黨不是只和國民黨合作，如果民進黨有好的法案也可以合作，這才是人民想要的。

江和樹說，有人好奇這是否會影響2026地方選舉？強調自己就是不像台灣民眾黨的候選人才有機會當選，認為地方的民意很重要，如果依然是用台北高度來看2026選舉，那民眾黨沒有當選的機會，不過還是認為民眾是有感的，有沒有為民眾做事才是重點，至於2028的柯文哲，在這次國會改革後，民眾黨會有不一樣的表現，請大家拭目以待。

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