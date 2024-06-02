文化幣領取年齡將下修至13歲 中市商機達3.28億

台中市去年文化幣使用，書局及出版業佔最大宗（記者蘇金鳳攝）

2024/06/02 17:03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕新任文化部長李遠表示，未來文化幣發放年齡將下修至13歲至22歲，以台中市而言，符合資格達27萬3千多人，商機達3.28億元。

文化局長陳佳君表示，台中市去年文化幣消費金額為1.695億，目前共有653家實體消費點，去年全市共配合提供4931場展演活動與體驗，未來將增加自辦售票演出節目的青年席位數，更將積極宣傳，吸引全國各地的年輕人來台中市消費。

民進黨議員黃守達、王立任、謝志忠、張玉嬿表示，文化部2023年補助18至21歲文化幣，今年則擴大補貼對象，下修16歲至22歲共有7年，每年拿1200點文化幣，提供年輕人購買出版品或者從事藝文活動。

黃守達表示，新上任的文化部長李遠日前曾宣布，將再下降發放對象，下修到13歲至22歲就可領取，屆時台中市適用文化幣人數約27萬3556人，預計可為台中市文化產業創造3.28億元的產值。

黃守達表示，文化幣是很有潛力商機，目前學生的消費主力書店及出版業，對於出版業很大的鼓勵及支持，也對獨立書局很有幫助，去年台北國際書展營業額也大幅提昇。

黃守達質疑，一旦正式下修到13歲，台中市藝文商機就達3.28億元，等同市府每年辦的購物節預算，但文化局準備好了嗎？不要什麼都沒有準備，年輕人不知台中市有何優惠，就到外縣市消費，把此一商機拱手讓給外縣市。

黃守達並表示，根據去年台中市文化幣消費類別統計：書局及出版業42.6%、表演藝術文化體驗19.7%、博物館2.5%、文創工藝16.6%、電影院9.6%、流行音樂8.4%、文資保存及社區營造場域0.6%，而「文資保存與社區營造場域」則是墊底，佔比1%不到，文化局要加把勁推廣。

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