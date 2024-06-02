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國際同濟會攜手企業 邀中彰投200弱勢童暢遊異想新樂園

中彰投200位偏鄉及弱勢家庭學童，今天到大里的異想新樂園體驗遊樂設施，度過一個歡樂又充滿笑聲的週末假期。（記者陳建志攝）

中彰投200位偏鄉及弱勢家庭學童，今天到大里的異想新樂園體驗遊樂設施，度過一個歡樂又充滿笑聲的週末假期。（記者陳建志攝）

2024/06/02 16:00

〔記者陳建志／台中報導〕國際同濟會台灣總會、財團法人台灣同濟兒童基金會今天攜手企業，邀請中彰投200位偏鄉及弱勢家庭學童暢玩異想新樂園，參與的學童在志工帶領下，開心的玩彈跳床、球池等遊樂設施，不少學童都是第一次來到樂園體驗遊樂設施，忍不住驚呼連連，度過一個歡樂又充滿笑聲的週末假期。

國際同濟會台灣總會表示，發起「兒童圓夢」計畫已邁入第11年，今年更結合大台中會傳書香活動及異想新樂園一日遊行程，讓參與的學童除了能感受學習的多樣與豐富性外，同時兼具知識性探索與動態性的體驗。

參與活動的200位學童在中陽建設、大買家志工的帶領下，暢玩熱門遊樂設施，開心表示「我最想玩彈跳床」、「我最喜歡的是球池」，異想新樂園特別安排吉祥物跟學童互動拍照，讓小朋友們又驚又喜，每個人要離開時，還獲得一份專屬的「幸福大禮包」，讓大家帶著快樂的心情回家。

中陽集團董事長張博鈞表示，對這些孩子來說，每一次的出遊都彌足珍貴，異想新樂園是一個帶給許多大小朋友開心、充滿幸福與歡笑的地方，很高興今天能安排他們來體驗。未來集團也會持續推動公益回饋，同時將環境保育與永續理念，融入公益實踐當中。

同濟會台中區區主席蔡圳堅說，同濟會熱心公益關懷偏鄉弱勢兒童，並在社會發揮正能量，未來也會持續推動公益活動，繼續照顧兒童、服務社區；他也期許，未來這群孩子長大後，有能力也能夠幫助更多人，回饋社會。

長期捐助物資給弱勢團體的茂昌牧場，此次也捐贈2000顆雞蛋給參與活動的學童，讓他們可以吃得營養健康。

國際同濟會台灣總會、財團法人台灣同濟兒童基金會今天攜手中陽集團，邀請中彰投200位偏鄉及弱勢家庭學童暢玩異想新樂園。（記者陳建志攝）

國際同濟會台灣總會、財團法人台灣同濟兒童基金會今天攜手中陽集團，邀請中彰投200位偏鄉及弱勢家庭學童暢玩異想新樂園。（記者陳建志攝）

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