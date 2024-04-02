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台中連鎖火鍋被控「鍋裡都是蟲」 食安處稽查櫃子有蟑螂病媒

連鎖火鍋被網友指控「火鍋都是蟲！」（翻攝自Dcard）

連鎖火鍋被網友指控「火鍋都是蟲！」（翻攝自Dcard）

2024/04/02 19:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕民眾3月31日到台中知名連鎖火鍋店「惹鍋」用餐，發現鍋內高麗菜出現3、4隻小蟲黏在一起，想到自己吞了好多隻蟲，氣得PO文指控「火鍋裡都是蟲！」台中市食安處獲報後前往稽查發現櫃子、高湯區牆面等處發現蟑螂病媒及容器髒污等違規，要求限期改善，否則開罰。

網友昨在Dcard發文，指在3月31日中午12點到台中南屯 「惹鍋」文心店吃火鍋，沒想到火鍋裡都是蟲，一開始還以為是胡椒或調味，瘋狂的吃、大口喝湯，吃到一半發現「三隻蟲黏在一起」，頓時覺得超級無敵噁，「如果一兩隻就算了，基本上整鍋都是。」

網友說反映後，服務生原要換一鍋，但他已完全沒食慾，主管說可以退錢，並對沒監督到廚房的品質表示道歉。他當下感受極差，認為對方沒有誠心道歉的意思，反像是「錢都賠你了，你還想怎樣」，之後滿肚子氣離開。

業者聲明表示抱歉，表示蔬菜自助吧以來，堅持選用雲林在地小農契作的無毒蔬菜，為的就是讓來店用餐的顧客能吃得安心，但是卻在把關蔬菜清洗的部分有了疏失，非常抱歉讓當天來店用餐的顧客有不愉快的體驗，對此次的事件惹鍋餐飲集團將進行內部檢討和改進，並虛心接受指教，盼望能提供來店的顧客一個良好的用餐品質。

食安處表示，接獲反映後立即派員前往稽查，查業者已投保產品責任保險，不過現場於熟食區上方櫃子、高湯區牆面等處發現蟑螂病媒，以及盛裝乾貨容器髒汙、熟食用砧板髒污應汰換等不符食品良好衛生規範準則（GHP）事項，當場已令業者即刻改善，並開立限期改善通知書，屆時複查如仍未改善，將依違反食安法第8條規定，處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

連鎖火鍋被網友指控「火鍋都是蟲！」（翻攝自Dcard）

連鎖火鍋被網友指控「火鍋都是蟲！」（翻攝自Dcard）

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