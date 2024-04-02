盧秀燕喊話4天連假不出作業……學校為難：放完假剛好國小月考

盧秀燕今再喊話學校，希望4天連假不出作業。（記者蘇孟娟攝）

2024/04/02 19:47

〔記者蘇孟娟／台中報導〕清明節兒童節連假4天將至，台中市長盧秀燕今指出，台中市今年推出「歡慶兒童節活動計畫」，以「未來主人翁，今天我做主」」為主題，讓學校在兒童節當週選1天學生「不用背書包、不用穿制服、放下課本、走出教室且沒有作業」。今天她再加碼向學校喊話，盼4天連假不出作業，讓學生跟家人好好出去玩。

兒童節將至，台中市停辦兒童節不背書包、不穿制服、不打上下鐘及沒有作業的「三不一沒有」活動多年，台中市考量學習不侷限在教室內，今年重新恢復「兒童節限定特權」，盧秀燕說，鼓勵學校在兒童節當週找一天安排多元學習活動，讓學生在不背書包、不穿制服、放下課本、走出教室且沒有作業下，快樂學習過節。

此外，她今天再喊話學校，鼓勵學校在4天連假期都不出作業，讓學生利用假期跟家人好好互動。

對此，學校對今年恢復一天「不背書包、不穿制服、放下課本、走出教室且沒有作業」的兒童節特權，多表示配合辦理，這幾天就有不少學校推熱鬧活動，太平國小及台中國小今天更開放學生在學校野餐，享受沒有功課的一天；另因明天國小僅上半天課，有不少學校選明天辦理兒童節活動。

不過，對於4天連假不出作業的期待，有學校透露，國小第一次月考剛好在兒童節連假後，若不出任何功課，恐連家長都有意見，會授權各班導師視授課及複習進度彈性因應。

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