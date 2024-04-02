中市公文分藍綠？西區公所搬遷公文竟獨漏綠委 挨批搞小動作

中市西區公所公文分藍綠？搬遷公文竟獨漏綠營2立委挨批搞小動作。（民眾提供）

2024/04/02 18:41

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市西區公所近日因進行耐震補強工程自4月1日起搬遷到臨時辦公處，公所日前發文給各公務機關及民意代表，被眼尖民眾發現，台中市8名立委中竟獨漏民進黨立委蔡其昌及何欣純，挨批搞小動作，連公文都分藍綠；西區公所區長王瑞嘉坦承內部作業疏失，因搬遷事務繁多，同仁勾選發文對象時出現疏漏，今已立即補發文給兩名立委，絕未分藍綠。

西區公所3月28日發文給台中市各公務機關及民意代表等，說明因進行耐震補強工程，自4月1日起搬遷到三民路一段161號9樓的臨時辦公處，3月30、31日搬遷期間暫停電子公文交換，若有緊急公文採改紙本發文。

不過，有眼尖民眾發現公文發文對象中立委部份，羅列出台中市國民黨籍6名立委，惟獨漏掉蔡其昌及何欣純，引發議論，甚至有人質疑蔡其昌、何欣純均是2026台中市長熱門人選，此舉根本搞小動作。

西區在地的民進黨議員江肇國指出，公文早在搬遷前就發出，根本與搬遷事務繁雜無關，且公文難道沒有簽核程序，這種重大錯誤竟無人發現，不是螺絲已鬆，就是「市府不演了」，連公務機關搬遷公文都刻意分藍綠。

議員黃守達也質疑，所有國民黨籍的台中立委都在通知之列，民進黨籍2位立委卻完全被跳過，說是行政疏失實在令人難以置信，盧市府行政不中立早已不是新聞，選舉期間便頻頻發生爭議，沒想到選後更是直接白紙黑字「不演了」，公然違反行政中立的原則。

海線區民進黨市議員楊典忠也痛批離譜，若屬勾選時不小心，怎會這麼巧就漏掉民進黨兩名連任立委，國民黨籍立委「滴水不漏」，且公文發送都有層層複核，這件公文曝露根本「刻意省略」、搞小動作，連行政作業都操作政黨區別。

王瑞嘉則坦言因近來均於搬遷事務，同仁發文在公文系統中勾選發文對象時漏選所致，今日得知有作業疏漏將即補發公文，他強調，行政公務絕沒有藍綠之分。

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