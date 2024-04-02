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打造谷關、松鶴部落觀光亮點 議員陳文政建議興建山林自行車道

市議員陳文政建議可設山林自行道，享受在林間騎自行車快感。（市府提供）

市議員陳文政建議可設山林自行道，享受在林間騎自行車快感。（市府提供）

2024/04/02 20:43

〔記者蘇金鳳／台中報導〕交通部設定今年外國旅客來台要達1200萬人次的目標，而日、韓觀光客來台灣年年漸少，市議員陳文政認為，應該展現台灣特色讓外國人願意來台觀光，台中有很多高山，市府可選擇低海拔、坡度平緩的林道設自行車道，如交通局已在谷關及松鶴部落兩地設了YouBike 2.0站，建議在安全的考量下，可在兩地規劃自行車道，甚至在松鶴社區先試辦規劃一條自行車道，展現在山區林間騎自行車的快感，定有吸引力。

觀旅局長陳美秀表示，觀旅局很樂意在各處適合的地點設自行車道，對於山林自行道的設置，會前往現勘，只要安全度夠，會願意設置，會安排時間對於市議員及民眾所提的地點前往會勘，再進行評估。

市議員陳文政表示，來台灣的觀光客愈來愈少，台灣人因疫情解封又瘋出國，台灣的觀光將可受衝擊，他認為可以創造台灣特色的旅遊景點，來吸引國外觀光客。

陳文政表示，台灣高山部落文化是台灣的一大特色，部落跟部落也有文化差異，若能規劃自行車道，在山地部落騎自行車，將可帶來不同的旅遊感受，不但可了解部落文化，也不會半途走得太累，又能享受到山林的芬多精。

陳文政建議觀旅局推廣山區部落「慢騎」的意象營造，是吸引觀光客一大亮點，觀旅局可以先從松鶴部落試辦建置一條自行車道，讓觀光客騎自行車逛松鶴部落，可為松鶴部落帶來觀光錢潮，也可從谷關至白鹿吊橋設自行車道，讓登完白毛山走下山的民眾，可騎到谷關泡溫泉，住宿一晚。

此外，陳文政也認為，東勢林場、太平的九桶山都可以設置自行車道，觀旅局應到現場會勘後，選一段安全平緩的林間小路設置成自行車道，相信此一亮點可吸引國外觀光客。

觀旅局表示，在東勢林場及太平區酒桶山設置自行車道，將先搜集相關資料後，邀集相關單位辦理現場會勘，共同打造特色自行車道。

市府在松鶴部落設YouBike 2.0站，市議員陳文政建議可先在此處試辦自行車道。（市府提供）

市府在松鶴部落設YouBike 2.0站，市議員陳文政建議可先在此處試辦自行車道。（市府提供）

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