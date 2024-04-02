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清明還未到 台中公墓火災較去年增近百件

台中防公墓火災，今年編4600萬預算進行公墓除草清運。（市府提供）

台中防公墓火災，今年編4600萬預算進行公墓除草清運。（市府提供）

2024/04/02 17:19

〔記者蘇孟娟／台中報導〕清明節還未到，台中市今年截至目前公墓火災數已破202件，比去年123件增加，民政局指出，清明4天連假將至，恐有另一波掃墓高峰，台中市長盧秀燕提醒民眾，務必留意掃墓防火。

民政局長吳世瑋指出，去年清明祭祖期間發生123件公墓火災，今年截至目前已有202件公墓火災，不過火災面積較去年的45公頃大幅降低到剩4.8公頃，分析原因跟往年進行公墓除草後就地存放，今年編4600萬元針對152處公墓、共742公頃墓地進行除草作業，除草後並將雜草清運，有效降低火災影響範圍。

針對清明4天連假到來，恐另出現掃幕高峰，盧秀燕今在市政會議中也再度提醒民眾掃墓注意防火安全，「不要燒掉祖先、讓祖先受到驚嚇」，若形成公墓火災更會破壞林相甚至造成空污。

此外，吳世瑋說，台中市已有36處納骨塔，考量民間塔位動輒20萬元起跳，公設納骨塔位約3到4萬元，顧及民眾需求及負擔，市府另斥資近15億元增建太平第一花園公墓、北屯第廿八公墓、東勢第一公墓納骨塔，預計明年啟用，共可增12萬個櫃位。

此外，另持續推動環保葬，目前全市有6處樹葬區，自2017年開辦樹葬後，首年有1116件申請樹葬，到去年已成長到3160件，顯現民眾接受度增，未來新建的3處納骨塔也會另設樹葬區。

中市持續推動環保葬，樹葬6年來申請件數增加。（市府提供）

中市持續推動環保葬，樹葬6年來申請件數增加。（市府提供）

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