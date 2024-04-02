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兒童節校園空間解放 霧峰國小學童開心彩繪、創作

霧峰國小慶祝兒童節空間解放，今天開放校史館前的地面空間，讓小朋友開心彩繪、創作。（記者陳建志攝）

霧峰國小慶祝兒童節空間解放，今天開放校史館前的地面空間，讓小朋友開心彩繪、創作。（記者陳建志攝）

2024/04/02 20:31

〔記者陳建志／台中報導〕兒童節將至，為了讓小朋友留下難忘的回憶，台中霧峰國小今年結合環保主題及藝術美感，規劃一系列的活動，除邀請國光歌劇團、大開劇團到校演出，還讓小朋友觀賞影片，透過學習單省思如何在生活中落實節能減碳，今天更開放校史館前的地面空間，讓數百名小朋友拿著粉筆，跟著在地藝術家、也是校友黃圻文一起發揮創意盡情彩繪。

霧峰國小校長葉聰信表示，今年的兒童節除了表揚模範兒童、健康兒童外，結合環保主題及藝術美感，規劃了包括「蹦跳達人〜充氣城堡嗨翻天」、「減碳達人〜搶救地球大作戰」、「彩繪達人〜盡情揮灑童年色彩」、「看戲達人〜劇團精靈演很大」、「翻轉達人〜親愛的，我把上課縮短了」、「時尚達人〜穿搭風格我最型」等一系列活動。

其中減碳達人是利用晨光時間，由老師們指導學生先觀賞全球暖化造成世界影響、碳足跡科學原理、日常生活9種節能減碳大挑戰等影片，透過學習單省思自己如何在生活中落實節能減碳，為地球永續發展貢獻一份心力，明天還將進行公開抽獎。

此外，已邀請「國光歌劇團」到校進行演出，4月10日還將邀請大開劇團到校園演出「好久茶的秘密」，讓小朋友開心看戲；明天也將抽出一節課，將上課和下課時間翻轉，改成上課10分鐘，下課40分鐘，讓小朋友盡情跑跳，此堂超長的下課還將徵求K歌達人，在校史館前高歌。

葉聰信表示，為了配合今年藝術的主題，今天將校史館及圖書館前的空地，開放給小朋友彩繪，全校共有31個班級報名參加，因平常不能隨便在校園塗鴉，難得有機會開放校園空間，小朋友都拿起粉筆，發揮創意開心的彩繪、創作，今天還邀請1972年畢業校友，也是在地藝術家的黃圻文，一起和小朋友彩繪，讓校園瀰漫藝術和快樂的氣氛。

霧峰國小今天開放校史館前的地面空間，讓小朋友開心彩繪、創作，葉聰信校長（左五）也開心和小朋友同樂。（記者陳建志攝）

霧峰國小今天開放校史館前的地面空間，讓小朋友開心彩繪、創作，葉聰信校長（左五）也開心和小朋友同樂。（記者陳建志攝）

霧峰國小慶祝兒童節空間解放，今天開放校史館前的地面空間，讓小朋友開心彩繪、創作。（記者陳建志攝）

霧峰國小慶祝兒童節空間解放，今天開放校史館前的地面空間，讓小朋友開心彩繪、創作。（記者陳建志攝）

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