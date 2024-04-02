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台中烏日蓋社宅 林佳龍揭賴清德兩手打房策略

總統府秘書長林佳龍主持「榮泉安居」社會住宅動土儀式。（記者黃旭磊攝）

總統府秘書長林佳龍主持「榮泉安居」社會住宅動土儀式。（記者黃旭磊攝）

2024/04/02 16:06

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中高鐵特區「榮泉安居」社會住宅將在4年後（2028年），提供206戶住戶單元讓弱勢優先申購，總統府秘書長林佳龍主持動土時表示，總統當選人丶副總統賴清德8年要蓋100萬戶社宅，讓一般住宅市場與社宅「兩個都要有一定的量」，供需穩定後才能平抑房價。

「榮泉安居」為內政部於台中市開工的第4 案社會住宅，總工程經費約10億由中央全額投資，中央住宅基金補助、國家住宅及都市中心（住都中心）規融興建。

根據國家住都中心規劃，中央今年在台中市區有9案社宅決標將陸續動土，除了烏日區首座榮泉安居開工，興建中建案包括惠民安居（西屯）、頭家安居（潭子）及春社安居第一期（南屯），另東光好室（北屯）、松竹好室（北屯）、廍子安居（北屯）、吉峰安居（霧峰）及春安安居（南屯）將陸續開工。

林佳龍說，蔡總統任內規劃20萬戶社宅建設，其中新建12萬戶，有8萬戶包租貸款及租金補貼，而賴總統當選人將繼續加碼，8年要蓋100萬戶社宅，其中新建25萬戶，另25萬戶提供包租貸款，最後50萬戶社宅提供租金補貼。

林佳龍表示，平抑房價涉及到一般住宅市場與社宅，兩個都要有一定的量，社宅若未突破30萬戶將供不應求，住戶住3年再延租3年「一下就到期了」，有量才會平價，新加坡社宅興建到一定量也才穩定市場價格。

林佳龍指出，若台灣達到百萬戶社宅規模，民眾要住社宅的去申請，要買房豪宅的去買，兩個都有一定量才會平抑房價，供需才會調節平衡房價，不過，這需要時間，起厝要時間要地，民主政治有競爭，在位時就要全力衝刺。

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