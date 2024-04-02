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榮泉安居社宅動土 林佳龍：中央補助台中百億元社宅預算

台中高鐵特區「榮泉安居」社會住宅動土，預計4年後元月完工。（記者黃旭磊攝）

台中高鐵特區「榮泉安居」社會住宅動土，預計4年後元月完工。（記者黃旭磊攝）

2024/04/02 15:21

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中高鐵特區「榮泉安居」社會住宅今天動土，基地由內政部國土管理署覓地興建預計4年後（2028年）元月完工，提供206戶住戶單元讓弱勢優先申購，總統府秘書長林佳龍表示，總統當選人丶副總統賴清德未來8年將新建25萬戶社宅抑制房價，並稱中央提供100億元社宅預算，未如台中市長盧秀燕所言「中央在台中社宅1戶都沒開工」。

「榮泉安居」社會住宅位於烏日榮泉里，由國家住宅及都市中心（住都中心）規劃新建，為內政部今年在台中市第3處開工工地（共有9處社宅工地陸續開工），林佳龍、國土管理署長吳欣修 、國家住都中心執行長黃景茂及立委顏寬恒、民進黨市議員張家銨等人上午執鏟動土，宣布中央全額負擔施工經費，預計4年後完工優先提供40%新屋給弱勢族群申購。

林佳龍說，賴清德總統當選人提出未來8年新建25萬戶社宅，加上蔡總統任內完工12萬戶共有37萬社宅，調節一般住宅市場實踐居住正義，市場將達到「一定量」（供給量額），兩個市場（社宅與建商建案）相互調節，讓年輕人跟剛開始創業者有社宅居住，平抑一般住宅市場價格。

盧秀燕曾在今年台中市中央公園社會住宅動土時提及「中央在台中社宅一戶都沒開工」，對此，林佳龍說，中央政府對台中市補助100億元社宅預算，由中央找地蓋了4千戶，中央提供台中市府很多住宅用地，他做過台中市長抱持「感恩的心」，地是最難找的。

林佳龍說，台中市府先前在北屯太原段把抵費地規劃為社宅的2564戶賣掉，附近房價大漲，年輕人沒辦法住到平價社宅，政策方向應該中央地方一起合作才對。

總統府秘書長林佳龍說，中央提供100億元給台中市蓋社會住宅。（記者黃旭磊攝）

總統府秘書長林佳龍說，中央提供100億元給台中市蓋社會住宅。（記者黃旭磊攝）

總統府秘書長林佳龍（左3）為台中高鐵特區「榮泉安居」社宅執鏟動土。（記者黃旭磊攝）

總統府秘書長林佳龍（左3）為台中高鐵特區「榮泉安居」社宅執鏟動土。（記者黃旭磊攝）

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