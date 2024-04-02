白喬茵諷「很會賣地」 陳其邁打臉：台中賣最多「是高雄4倍」

國民黨高雄市議員白喬茵（右）批市長陳其邁（左）「很會賣地」，被陳其邁打臉稱抵費地賣最多的是台中，達高雄4倍。（圖擷自高雄市議會直播）

2024/04/02 13:34

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市議員白喬茵今天質詢時批評陳其邁很會賣重劃區「抵費地」，「想賣的沒有賣不掉的」；反被陳其邁打臉說：「市地重劃抵費地賣地，賣最多的是台中，每年超過200億」，是高雄4倍。

白喬茵質詢時說，高雄重劃區抵費地標脫率經常達百分之百，去年賣地收入達62億元，質疑「賣地目的為何」？高雄市地政局曾解釋標售重劃區抵費地是依法回收政府代墊的開發成本，中央日前已發函，要各縣市評估開發區土地，供興建社宅，如果開發區成本已回收，重劃區還需一直賣地嗎？

白喬茵舉楠梓區惠民里的82期重劃區為例，110年財務結算是盈餘5.1億元，應該已經不用賣地了，結果又有2筆土地賣掉，總盈餘達6億元。依市地重劃辦法規劃，一半進入平均地權基金，一半進入重劃區專戶盈餘，要有3億元，經費花在哪裏？

陳其邁回擊：「市地重劃抵費地賣地，賣最多的是台中，每年超過200億！」他強調，82期重劃區蓋了4座公園、2座滯洪池，錢就是花在公共設施。

高雄市地政局長陳冠福也說，82期重劃區結算數字大概6億元，一半歸基金、一半專戶，區內地下道工程就是用這筆經費支付的。

白喬茵又舉右昌森林公園658土地，里長提出活化，希望增加公共設施，市府卻不理，但上個月國產署決標設定地上權。

陳其邁重申，抵費地標售就是做為公共設施使用，「白議員如果不清楚，可以問台中市長盧秀燕，把錢花去哪裡」，台中抵費地標售是高雄4倍，「高雄謹遵規定，讓區域使用更符合公益性，這就是市地重劃的目的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法