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小三告人夫偷拍性愛影片 人妻持「不起訴書」反告小三勝訴

台中地檢署不起訴許女的丈夫，許女持不起訴書反告林女獲勝，台中地院判賠30萬元。（記者張瑞楨攝）

台中地檢署不起訴許女的丈夫，許女持不起訴書反告林女獲勝，台中地院判賠30萬元。（記者張瑞楨攝）

2024/04/02 13:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市許姓女子於2022年間，收到丈夫被林姓女子控告妨害秘密罪的不起訴書，詫異得知丈夫與林女有染，還由丈夫拍下性愛影片，兩人分手之後，林女持性愛影片控告許夫，但台中地檢署認定許夫拍攝時，並未違反林女意願而不起訴，許女進而持這起刑事不起訴書的內容，控告林女索賠60萬元，林女辯稱許夫騙她已離婚，許夫卻出庭作證指林女知悉他並未離婚，法官判決林女應賠償30萬元。

判決書指出，許女收到丈夫（以下稱許夫）被林女控告妨害秘密罪的不起訴書，才得知自己丈夫與女同事林女有染，兩人於2021年至2022年交往，並至少兩次在露營區與汽車旅館發生性關係，由許夫持手機拍攝性愛影片（非公開活動及身體隱私部位的影片），兩人分手之後，林女持性愛影片控告許夫，指許夫偷拍性愛過程，觸犯妨害秘密罪，但台中地檢署卻認為，依錄影畫面顯示，許夫拍攝時，難以認定違反林女的意願（林女同意或知悉、不反對），進而不起訴。

許女以上述偵查內容，向台中地方法院提起侵害配偶權之訴，她控告林女，聲明林女應賠償60萬元，許女還強調，依檢方偵查內容，林女承認與許夫發生兩次性關係，林女侵害她的配偶權益，且情節重大。

林女則辯稱說，許夫宣稱已經離婚，還曾帶她到許女的娘家接小孩，聲明駁回許女之訴。

許夫則於台中地院出庭作證說，林女不但知道他已婚，且林女是公司行政人員，他在2021年5月請婚假時，林女還看過他的結婚證書，他與林女則於同年7月間發生性關係，至於林女與他去接小孩，不是他帶林女去，而是林女主動跟去。

法官認為，許夫上述證詞，足以證明林女知悉許夫已婚，且並未離婚，據此判決林女侵害許女配偶權屬實，應賠償30萬元，可上訴。

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