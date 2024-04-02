虛擬幣假交易真強盜！持刀搶走被害人330萬 警9小時逮2嫌

林姓幣商（後）和陳姓同夥（前）自導自演「假交易真強盜」，警方迅速逮捕2人移送法辦。（記者陳建志翻攝）

2024/04/02 12:04

〔記者陳建志／台中報導〕台中警方偵破一起虛擬幣假交易真強盜案，今天凌晨2點持拘票在嘉義逮捕涉案的陳男及林姓幣商人，並起出330萬元贓款，將2人依強盜罪嫌移送法辦。

警方調查，台中一名廖姓男子（37歲），昨天下午4點和林姓幣商人（31歲）相約交易虛擬貨幣（泰達幣），並在大里美群路上車，沒想到剛上車，一名不明男子立刻坐上後座，從後座勒住脖子還亮刀搶走裝有330萬現金的包包，隨後將他載到大里竹仔坑環保園區丟包後逃逸，警方獲報鎖定該部車輛查獲林男，突破心防坦承因欠下巨額債務，才自導自演以10萬元代價請陳姓友人（27歲）搶錢。

這名廖姓被害人，之前已經和林姓幣商人（31歲）交易泰達幣多次，昨天下午再度相約交易，約下午4點攜帶330萬元的現金，在大里美群路坐上林男汽車的副駕駛座準備交易，沒想到廖男剛上車，早已和林男串通好的陳男（27歲）立刻從右後座上車。

陳男上車後，從後方徒手勒住廖男脖子限制行動，並亮刀要求廖男將裝有330萬新台幣的包包交付，廖男擔心遭遇不測遭搶走包包，隨後將他載到大里竹仔坑環保園區勒令他下車丟包後開車逃逸。

廖男立刻向警方報案，霧峰分局警方獲報鎖定作案車輛追查，沒多久發現林男作案的自小客車竟然又出現在大里竹仔坑環保園區附近，立刻將駕車的林男帶回警局偵辦。

經警方突破心防，林男才坦承，因積欠巨額債務才鋌而走險，利用此次交易虛擬貨幣機會，以10萬元的代價請陳姓友人配合自導自演搶走廖男攜帶的330萬元現金，陳嫌得手後即駕車南下至嘉義地區藏匿。

警方連夜押著林男，持拘票前往嘉義市陳男藏匿的地點，順利將陳嫌拘提到案，並起出搶走的330萬元贓款，陳男坦承配合林男搶錢，警方訊後依強盜罪嫌將兩人移送台中地檢署偵辦。

警方在大里竹仔坑環保園區附近，尋獲犯案後又返回現場的林男將他逮捕。（記者陳建志翻攝）

警方連夜南下嘉義市，逮捕搶錢的陳姓嫌犯（左2），並起出330萬元贓款。（記者陳建志翻攝）

廖姓被害人和林姓幣商相約交易泰達幣，沒想到攜帶鉅款剛坐上副駕駛座，同夥的陳姓嫌犯立刻坐上後座持刀搶錢。（記者陳建志翻攝）

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