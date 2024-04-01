大甲興安路169巷自來水延管 住戶快提供土地同意書

中市議員施志昌再會勘關心大甲興安路169巷自來水延管進度。（記者歐素美攝）

2024/04/01 19:45

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大甲興安路169巷數十戶長期沒有自來水可使用，立委蔡其昌與民進黨台中市議員施志昌積極向經濟部水利署爭取納入「無自來水地區供水計畫」，補助1100萬施作，但23戶中仍有部份住戶因連絡不上等原因，至今未簽署無償使用土地同意書，若今年底未能施工，補助經費恐面臨被收回，施志昌議員今天辦理會勘，大甲區公所與義和里長洪黃素貞允諾將協助取得土地同意書，以順利推進自來水延管工程。

施志昌表示，興安路169巷共23戶住戶至今沒自來水可用，他跟立委蔡其昌於2022年獲知時努力爭取中央補助，協助居民接管，但居民需出具無償使用土地同意書，經收集兩次，至今仍有幾戶聯絡不上，致自來水公司未能向中央提報計畫，開始規劃與施作自來水延管工程。

立委蔡其昌大甲服務處主任周鈺騏表示，自來水延管計畫自2022年即開始推動，但現有巷道涉及部分私人土地，需地主出具無償使用土地同意書，但部分地主因非住在當地，找不到人，另外老舊房屋沒有使用執照，也需區公所協助住戶開立接電證明。

洪黃素貞表示，目前最困難的就是土地同意書的取得，因有些人已經不住在當地，會再努力克服問題，讓延管工程能盡快施工。

自來水公司表示，大甲興安路169巷自來水延管，從12戶增加至23戶，每戶成本也從54.17萬降至30.43萬，預估工程經費700萬，路修費400萬，共1100萬，工作長度為1450公尺，待提供用戶合法接水文件與無償使用土地同意書後，計畫就可啟動，讓住戶能儘早使用到自來水。

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