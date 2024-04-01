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中市稽查南洋料理餐廳 一家未投保產品責任險開罰

稽查人員假日前往各南洋料理餐廳進行衛生稽查（市府提供）

稽查人員假日前往各南洋料理餐廳進行衛生稽查（市府提供）

2024/04/01 19:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕因應近日「寶林茶室」食品中毒事件，台中市政府自3月29日起執行第二波「粿條及河粉類餐飲業聯合稽查專案」，截至昨日止，共稽查28家南洋料理餐廳，其中太平區「泰好泰式料理」因未投保產品責任險，將依法裁罰3萬至300萬元，將持續加強稽查，維護市民餐飲消費的衛生安全。

此外，加強與台中市醫院通報聯繫，啟動米溼麵製品製造業餐飲業專案查核、公會合作多元宣導、查驗量能強化整備等4大積極作為，截至今（1）日10時止，台中市無接獲通報個案。

食安處表示，此波稽查對象為販售粄條及粿條的異國料理熱門餐廳，包含蘭那泰式餐廳、熱浪島南洋蔬食茶堂及裴越南河粉等28家知名餐飲店家，查核重點包括食材來源、保存環境（保存條件、完整覆蓋、原料有效日期等）、製程環境衛生（人員、設備及環境衛生）、產品標示、產品責任保險有效期等項目。

食安處表示，經查核，太平區「泰好泰式料理」因未投保產品責任險違反食品安全衛生管理法第13條規定，將依法裁罰3萬至300萬元，另常見缺失包括人員未提供體檢報告、食材未完全覆蓋及食材未離地等不符食品良好衛生規範準則項目，皆已現場要求限期改善，後續複查如仍未合格，可依違反食品安全衛生管理法第8條規定，處新台幣6萬至2億元罰鍰。

食安處呼籲，粿條、河粉這類米濕製品含水量高，常溫下極易使微生物繁殖，如保存不當易造成食品中毒，提醒餐飲業者應落實衛生自主管理，製作販售場所應符合食品良好衛生規範準則，包含食品材料應離地置放、遵守先進先出原則並留意食材（品）保存條件，食品烹調後應避免長時間存放於室溫下，如未能馬上食用，應冷藏於7°C以下或熱藏保存於60°C以上。

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