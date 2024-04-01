台中頭汴坑溪死魚再現 地方抗議促環局查明原因

台中頭汴坑溪在上游的太平龍寶橋附近，昨天開始發現死魚，市議員黃佳恬 （左五）、太平聖和里長劉佳明（左三）、大里立仁里長孫正宇（左六）今天帶領民眾出面抗議，要求市府環保局查明原因。（記者陳建志攝）

2024/04/01 12:51

〔記者陳建志／台中報導〕台中頭汴坑溪在大里立仁橋下游上週才發現上萬條的死魚引發民眾抗議，不料上游的太平龍寶橋附近，昨天上午民眾又發現數百條的死魚，加上一旁的河川邊坡長期遭人丟垃圾一片髒亂，國民黨台中市議員黃佳恬今天偕同太平聖和里長劉佳明、大里立仁里長孫正宇帶領民眾出面抗議，要求市府環保局查明原因，還給大家一條乾淨的頭汴坑溪。

市府環保局長商文麟表示，昨天下午接獲通報，立刻派人到場查看，現場發現約2、300條的死魚，經採水檢驗，初步並未發現重金屬，水中溶氧也正常，因該處上游只有2、3家工廠，昨天休假也沒有營運，將把死魚送驗進一步釐清死因，並追查是否有地下工廠偷排廢水，至於遭人丟棄垃圾，除會請河川管理單位派人清運乾淨，也會在適當的地點裝設攝影機監控。

太平聖和里長劉佳明表示，昨天上午10點多接獲里民通報，頭汴坑溪在龍寶橋附近發現死魚漂流，因上週下游的大里才發現大批死魚，擔心這裡的河川也受到人為汙染，加上一旁的河川邊坡長期遭人丟棄垃圾，因上任里長時就答應給里民一個乾淨的生活環境，無法接受如此的情況發生，希望市府環保局協助處理。

市議員黃佳恬也說，頭汴坑溪無緣無故出現死魚，邊坡也被人當垃圾場丟垃圾，實在讓人無法接受，一定要讓盧秀燕市長知道事情的嚴重性，要求市府環保局要將專案稽查延伸到上游，一定要釐清死魚的原因，並揪出亂丟垃圾的元兇重罰。

大里立仁里長孫正宇也說，頭汴坑溪從上游到下游流經太平、大里，往下並流向烏日，是許多農田的灌溉水源，和大家的生活和健康可說息息相關，希望環保局儘快釐清是否是人為或工廠汙染水源造成魚群暴斃。

台中頭汴坑溪在上游的太平龍寶橋附近，昨天開始發現死魚，市議員黃佳恬 （左二）、太平聖和里長劉佳明（右二）、大里立仁里長孫正宇（右一）今天撈起死魚要求市府環保局釐死因。（記者陳建志攝）

台中頭汴坑溪在上游的太平龍寶橋附近，昨天也發現數百條的死魚，今天有的還擱淺在岸邊已經發臭。（記者陳建志攝）

台中頭汴坑溪在上游的太平龍寶橋附近邊坡，長期遭人丟棄垃圾汙染環境、河川。（記者陳建志攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法