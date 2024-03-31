3男組「金銀財寶」販毒集團 想招財狠撈卻栽在釣蝦場

警方查扣毒咖啡包及K他命等毒品。（警方提供）

2024/03/31 23:42

〔記者許國楨／台中報導〕台中市童姓男子是系統廚具工人，因染毒入不敷出，加入兩名陳姓友人組成的「金銀財寶」販毒集團，擔任俗稱運毒小蜜蜂想藉此狠撈一筆卻被盯上，市刑大去年底趁童男與藥腳相約偏僻釣蝦場交易，多車包抄將童男圍捕到案，再溯源拘提兩名陳嫌，起出大量咖啡包等毒品，全案檢方也在近日偵結起訴。

台中市刑大偵一隊副隊長陳登義今天說明案情指出，該隊日前網路巡邏時，發現有販毒集團在通訊軟體群組暱稱「金銀財寶」從事毒品交易，經連月跟蒐，鎖定分別26歲、23歲的2名陳姓男子，以及27歲童男等3人涉有重嫌，進一步分析組織架構及分工狀況發現，2名陳男負責出資向上游購毒，加以分裝後交由童男運輸販賣。

經查，童男從事系統廚具工程，染上施用毒品惡習後，入不敷出，竟異想天開鋌而走險，兼職從事販毒，擔任俗稱運毒小蜜峰增加收入，警方運用自建科技整合情資系統，進行大數據分析，輔以現場跟蒐掌握童男行蹤，去年底見童男駕車前往龍井區釣蝦場前交易毒品之際，利用現場地形駕駛偵防車前、後包夾。

童男當下見無法逃離束手就擒，警方在其身上及車內查獲毒品，也經溯源同步將兩名陳男查緝到案，共查扣毒咖啡包60包（重331.32公克）、K他命7包（重32.18公克）及手機3支等相關贓證物，訊後全案依毒品罪嫌送辦後，檢方也在近日偵結起訴。

市刑大呼籲，毒品害人不淺，民眾應正視毒品問題並遠離毒品危害，不要因一時好奇、刺激而染上毒癮，除了傷身害命，也可能造成家庭破碎等憾事，另販賣毒品更是罪加一等，警方取締毒品犯罪刨根究底之決心絕不鬆懈。

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警方在釣蝦場前將童男圍捕到案。（警方提供）

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